Для чего врачи назначают анализ на АМГ у женщин и мужчин, объяснила гинеколог Уланкина

Анализ на антимюллеров гормон обычно рекомендован женщинам, планирующим беременность, однако оценка способности к зачатию — не единственное показание для исследования.Анализ на АМГ также может потребоваться новорожденным, мужчинам и женщинам после 50 лет для диагностики совершенно разных состояний. О том, для чего нужно лабораторное исследование и что показывают его результаты, рассказала акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.Определяет гендерную принадлежностьАнтимюллеров гормон начинает вырабатываться у плода мужского пола задолго до рождения и определяет гендерную принадлежность ребенка. Антимюллеров гормон активно производится яичками мальчиков в период эмбрионального развития и стимулирует формирование мужских половых органов.У девочек АМГ на начальном этапе не вырабатывается, что приводит к формированию женских половых органов. На 32–36-й неделе внутриутробного развития у плода женского пола выработка АМГ постепенно увеличивается. Однако даже при рождении АМГ у девочек примерно в 35 раз ниже, чем у мальчиков. Если выработка АМГ у плода нарушается, ребенок может родиться с недоразвитыми половыми органами, поэтому анализ на АМГ используется при диагностике нарушения дифференцировки пола и выявлении его причины.Изменения уровняПосле рождения содержание АМГ в крови мужчин и женщин меняется: у мужчин его становится значительно меньше, у женщин — больше. Пика он достигает примерно в 18–25 лет.«У женщин репродуктивного возраста уровень АМГ отражает способность к зачатию и может использоваться при подготовке к беременности», — рассказывает Ольга Уланкина.За 2023 год в лаборатории «Гемотест» выполнили более 60 тысяч исследований на АМГ, из них 99% — это женские анализы. По их результатам более чем у 15% женщин репродуктивного возраста (21–30 лет) уровень АМГ превышает норму.Женщинам репродуктивного возраста анализ на АМГ обычно назначают, чтобы оценить овариальный резерв, то есть запас яйцеклеток. Чем больше яйцеклеток, тем выше уровень АМГ, а значит, и шанс забеременеть.Что означает, если уровень АМГ низкийНо даже низкий уровень АМГ не считается абсолютным признаком бесплодия. Такие женщины могут зачать и выносить ребенка, но часто для этого им требуется медицинская помощь. Если АМГ ниже нормы, женщине могут рекомендовать ЭКО — процедуру искусственного оплодотворения. Результаты анализа на АМГ в этом случае помогут подобрать оптимальный протокол для пациентки: одним женщинам потребуется предварительная гормональная стимуляция яичников, чтобы получить несколько жизнеспособных яйцеклеток в одном цикле, другим ЭКО могут провести без стимуляции или с минимальной стимуляцией.«Кроме того, анализ на АМГ необходим женщинам, которые пока не планируют беременность, но хотят заморозить яйцеклетки на будущее», — объясняет врач.Когда высокий уровень АМГ предупреждает о проблемахПревышение нормальных значений АМГ в крови женщины может указывать на синдром поликистозных яичников — заболевание, которое также может быть причиной невозможности забеременеть. В этом случае диагноз ставится не только на основании результатов анализа крови на АМГ — нужны также исследования на тестостерон и показатели углеводного обмена: глюкозу, гликированный гемоглобин. Кроме того, превышение уровня АМГ в крови может быть признаком гормонально-активных опухолей яичников или яичек.«Для подтверждения диагноза также требуются дополнительные исследования», — говорит Ольга Уланкина.Отследить начало менопаузыС возрастом овариальный резерв естественным образом сокращается, а уровень АМГ закономерно снижается, забеременеть становится сложнее. По резкому снижению АМГ врачи могут отследить время наступление менопаузы.Препаратов, способных поднять уровень АМГ, нет. Но даже если его содержание ниже нормы, шанс забеременеть все равно есть. При необходимости женщине могут предложить донорские яйцеклетки.Если низкий АМГ у мужчиныНизкий уровень АМГ у мужчин может указывать на нарушения сперматогенеза, необструктивную азооспермию (отсутствие сперматозоидов в эякуляте) и потенциальные проблемы при зачатии. Но пока анализы на АМГ у мужчин с подозрением на бесплодие не применяются широко. Обычно исследование назначают младенцам с нарушениями развития репродуктивных органов. Если у ребенка АМГ отклоняется от нормы, проводят генетические исследования и анализы на другие гормоны, чтобы определить причину таких нарушений и подобрать тактику лечения.АМГ у мальчиков отвечает за опускание яичек. При отклонении АМГ происходит задержка опускания, или крипторхизм. При таком диагнозе детям до 3 лет проводят операцию — орхипексию, чтобы в яичковой ткани не успели развиться необратимые изменения.«Во время орхипексии у мальчиков также могут обнаружить внутренние женские половые органы, что может свидетельствовать о синдроме персистирующего мюллерова протока, который связан с бесплодием», — комментирует врач.

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