Scientific Reports: избавиться от кошмаров просто, утверждают ученые
В рамках исследования 82 участника носили специальные «умные» часы, чтобы отслеживать их уровень активности и качество сна. Эксперимент длился полгода, за это время ученые анализировали влияние физической активности на появление ночных кошмаров.
Результаты анализа показали, что даже часовая физическая активность в день значительно улучшала качество сна и снижала вероятность ночных кошмаров. Особенно эффективными оказались тренировки, повышавшие частоту сердечных сокращений. Это связано с тем, что такие занятия способствуют сокращению REM-фазы сна, когда обычно происходят кошмары.
Эти результаты предоставляют новые возможности для борьбы с ночными кошмарами без применения лекарств. Регулярная физическая активность, помимо пользы для общего здоровья, может оказаться эффективным средством улучшения сна и снижения вероятности ночных кошмаров.
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