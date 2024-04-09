Scientific Reports: избавиться от кошмаров просто, утверждают ученые

Новое исследование раскрывает простой способ справиться с ночными кошмарами: регулярная физическая активность. Ученые из University of Texas установили, что ежедневные занятия спортом помогут значительно улучшить качество сна и снизить вероятность появления кошмаров.В рамках исследования 82 участника носили специальные «умные» часы, чтобы отслеживать их уровень активности и качество сна. Эксперимент длился полгода, за это время ученые анализировали влияние физической активности на появление ночных кошмаров.Результаты анализа показали, что даже часовая физическая активность в день значительно улучшала качество сна и снижала вероятность ночных кошмаров. Особенно эффективными оказались тренировки, повышавшие частоту сердечных сокращений. Это связано с тем, что такие занятия способствуют сокращению REM-фазы сна, когда обычно происходят кошмары.Эти результаты предоставляют новые возможности для борьбы с ночными кошмарами без применения лекарств. Регулярная физическая активность, помимо пользы для общего здоровья, может оказаться эффективным средством улучшения сна и снижения вероятности ночных кошмаров.

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