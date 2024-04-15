Врач Абахина: в здоровый рацион должны входить овощи, белковые и молочные продукты

По словам врача эндокринолога-диетолога Дарьи Абахиной, основу рациона, который может считаться здоровым, составляют пять групп продуктов.Врач Абахина сообщила, какие продукты должны употребляться в пищу, если человек намерен придерживаться здорового питания. Специалист указала на пять основных групп продуктов.«В рацион здорового питания обязательно должны входить овощи, белковые и молочные продукты», - отметила попутно диетолог.Овощи из названных продуктов входят в первую группу. Кроме того, ее составляют зелень, фрукты и ягоды – словом, растительная пища, богатая витамина и клетчаткой.Также врач Абахина указала на необходимость употребления крахмалосодержащих продуктов, составляющих отдельную группу здорового рациона. Специалист советует употреблять в пищу небольшие количества макарон, круп, хлеба, картофеля – такие продукты дают организму углеводы для энергии и работоспособности, а также витамины группы B.Еще одна важная группа – это белковые продукты. Врач констатировала, что они являются составляющей базового рациона.«Крайне важно, чтобы в рационе были белковые продукты: курица, рыба, морепродукты, мясо, яйца, которые содержат цинк и витамины группы В. Также нужны источники растительного белка».Дополнительно Дарья Абахина отметила, что отдельными категориями продуктов, которые должны присутствовать в здоровом рационе, являются молочные (кисломолочные) продукты и полезные жир. Первые обеспечивают организм кальцием, вторые – противовоспалительными жирными кислотами.Употребление таких продуктов как насыщенный жир, соль и сахар должно строго контролироваться, подчеркнула эксперт.

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