Натуральный инулин спасает кости и сердце

Топинамбур, или земляная груша, содержит вещество инулин, необходимое для здоровья. Инулин способствует усвоению кальция, что способствует укреплению костей. Кроме того, это вещество помогает усвоению магния, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.Довольно распространенной проблемой в сфере здоровья является слабость костной ткани, остеопороз. Как бороться с подобными заболеваниями? Употреблять продукты с содержанием инулина. Высоким содержанием этого вещества является топинамбур (земляная груша).Инулин необходим для здоровьяЦенный продукт, содержащий высокий процент инулина, - топинамбур.Свойства топинамбураЭтот овощ:помогает бороться с сахарным диабетом,поддерживает печень,обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта.позволяет восстановить обмен веществ (в частности, жировой).В пищу можно употреблять не только корень топинамбура, но и зелень. Весной ее рекомендуется добавлять в салаты.Это важно знать! Употреблять топинамбур можно не более 100 г в день, так как продукт способствует газообразованию.Инулин укрепляет костиИнулин в составе топинамбура помогает усваиваться кальцию, что способствует укреплению костной ткани.При употреблении топинамбура плотность костей увеличивается на 25%., а количество минеральных веществ в костной ткани увеличивается на 15%.Чтобы восполнить дефицит микроэлемента кальция в организме, важно ежедневно употреблять топинамбур и продукты, содержащие кальций. К ним относятся кунжут, семена льна, бобовые культуры.Инулин имеет еще одно полезное свойство: он помогает усваиваться магнию. Если имеются проблемы с сердцем, рекомендуется ввести в пищевой рацион продукты с магнием (семечки тыквы) в сочетании с топинамбуром.Инулин для похуденияИнулин также эффективен для тех, кто хочет нормализовать свой вес. Вещество улучшает метаболизм в организме.Инулин содержится и в других продуктах, например, в корне цикория и чесноке.

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