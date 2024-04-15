Натуральный инулин спасает кости и сердце
Довольно распространенной проблемой в сфере здоровья является слабость костной ткани, остеопороз. Как бороться с подобными заболеваниями? Употреблять продукты с содержанием инулина. Высоким содержанием этого вещества является топинамбур (земляная груша).
Инулин необходим для здоровья
Ценный продукт, содержащий высокий процент инулина, - топинамбур.
Свойства топинамбура
Этот овощ:
помогает бороться с сахарным диабетом,
поддерживает печень,
обеспечивает работу желудочно-кишечного тракта.
позволяет восстановить обмен веществ (в частности, жировой).
В пищу можно употреблять не только корень топинамбура, но и зелень. Весной ее рекомендуется добавлять в салаты.
Это важно знать! Употреблять топинамбур можно не более 100 г в день, так как продукт способствует газообразованию.
Инулин укрепляет кости
Инулин в составе топинамбура помогает усваиваться кальцию, что способствует укреплению костной ткани.
При употреблении топинамбура плотность костей увеличивается на 25%., а количество минеральных веществ в костной ткани увеличивается на 15%.
Чтобы восполнить дефицит микроэлемента кальция в организме, важно ежедневно употреблять топинамбур и продукты, содержащие кальций. К ним относятся кунжут, семена льна, бобовые культуры.
Инулин имеет еще одно полезное свойство: он помогает усваиваться магнию. Если имеются проблемы с сердцем, рекомендуется ввести в пищевой рацион продукты с магнием (семечки тыквы) в сочетании с топинамбуром.
Инулин для похудения
Инулин также эффективен для тех, кто хочет нормализовать свой вес. Вещество улучшает метаболизм в организме.
Инулин содержится и в других продуктах, например, в корне цикория и чесноке.
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