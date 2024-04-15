Убираем отеки и лишний вес: нутрициолог назвала правила совместимости продуктов

"Я то, что я ем" - это известное изречение правдиво лишь наполовину. Ведь при соблюдении принципов здорового питания очень важно не только употреблять качественную пищу, но и составлять правильные сочетания продуктов. Даже натуральная пища, беспорядочно поглощенная за столом, может нарушить пищеварение и стать причиной ожирения. Врач-диетолог, нутрициолог Надежда Шпак объяснила, почему такие сочетания продуктов, как картофель с мясом, каша с фруктовым джемом и хлеб со сливочным маслом считаются вредными, а творог с яблоками, рис с брокколи и курица с зеленым салатом - полезными.Почему совместимость продуктов так важна?Правила комбинирования продуктов - это прежде всего основа здоровья, стройности и красоты. "Я то, что я усваиваю" - именно так звучит правильно перефразированный лозунг. Нутрициолог объяснила, что бестолково употребленная пища не усваивается организмом, а, значит, не приносит пользы. "Более того: плохо переваренная еда не просто затрудняет пищеварение - её остатки вызывают процессы гниения в органах ЖКТ", - добавила Шпак.Именно поэтому так важно учитывать сочетания продуктов питания. Теория комбинирования продуктов основана на особенностях работы органов желудочно-кишечного тракта. Усвоение пищи осуществляется по особым алгоритмам, которые отличаются параметрами:тип пищеварительных ферментов;характер и время переваривания;зона усвоения в системе ЖКТ.Нутрициолог подчеркнула, что для каждого типа продуктов выделяются разные ферменты."Ингредиенты из каждой группы перерабатываются отдельным видом желудочного сока, который имеет свои показатели кислотности. Для переваривания каждого вида еды также требуется разное количество времени. Мясо перерабатывается до 4 часов, а усвоение свежих фруктов происходит в течение получаса", - объяснила Шпак.Помимо этого, разная пища усваивается на разных участках пищеварительного тракта. Обработка белков завершается в кишечнике, а хлеб выделяет питательные вещества ещё в ротовой полости. Правильное сочетание одних продуктов с другими не допускает газообразования, дискомфорта в желудке и другого пищеварительного диссонанса. В итоге вся пища корректно усваивается и не откладывается в жир.Основные правила совместимости продуктов: что не нужно сочетать?Нутрициолог уверена, что раздельное питание является оптимальным способом контроля над весом. В рамках него она порекомендовала избегать следующих сочетаний продуктов:не стоит употреблять два вида концентрированных белков/углеводов/крахмалов за один приём пищи (например, омлет с ветчиной, спагетти или овсяная каша с хлебом);избегайте сочетания животные белки + крахмалистые углеводы (картофель с мясом, рис с рыбой, макароны с курицей);также неудачным "миксом" эксперт считает животные белки и сладкие/кислые фрукты (например, мясо со сливой, курица с ананасом);не стоит употреблять вместе крахмалистые овощи + кислую пищу (картофель с томатами, батат + маринованная капуста, огурцы, помидоры, морковь и т.д.);избегайте такого сочетания, как крахмал и сахар (каша с фруктовым джемом, хлеб со сливочным маслом);"Фрукты вообще лучше всего употреблять отдельно от других продуктов питания. Да, хлеб с сухофруктами или намазанный джемом и вареньем, легче проглатывать. Но в слюне, которой сопровождается его поедание, нет необходимых ферментов. А значит, такой хлеб будет долго бродить в желудке, что вместе с воздействием сахара или сладких фруктов приведет к активному газообразованию и вызывать серьезные проблемы с пищеварением", - предупредила Шпак.не стоит сочетать углеводы и кислые фрукты (яблоки и груши с мёдом);"Любые углеводные продукты требуют щелочных условий для их полного переваривания, поэтому их нельзя сочетать с кислотами любого типа, например, с кислыми фруктами, потому что кислота их нейтрализует. К тому же плоды груши или яблок с медом вызывают высокий скачек инсулина в крови, что повышает аппетит и приводит к лишним килограммам, а также может спровоцировать отеки или высыпания на коже", - сказала нутрициолог.газированная вода + молочные продукты - также не лучший вариант пищевого сочетания;"При всей своей безвредности и даже пользе, газированная вода может привести к несварению, вздутию живота и чувству дискомфорта. Что же касается молока, то оно само по себе очень сложный продукт. Молочные жиры активно препятствуют выделению желудочного сока и замедляют усвоение других продуктов. Всем любителям молока советуют пить его в небольших количествах и уж точно отдельно от другой пищи", - отметила Шпак.не стоит употреблять вместе кондитерские изделия + орехи;"При таком сочетании поджелудочной приходится выделять большое количество ферментов, чтобы усвоить растительный белок из орехов, насыщенные жиры и углеводы из сладостей. Она выбрасывает большое количество инсулина, который активно начинает откладывать лишнюю глюкозу "про запас" (а это вовсе не способствует потери веса)", - сказала эксперт.и, наконец, еще один пример плохого сочетания продуктов - жиры и белки;Дело в том, что жир мешает выделению желудочного сока при переваривании белковых продуктов, говорит нутрициолог. Потому мясо, яйца, сыр, орехи несочетаемы со сметаной, сливочным маслом, сливками и растительным маслом."Несовместимые продукты затрудняют процесс переваривания, неокислившиеся жиры откладываются в виде жира, а образующиеся токсины создают дополнительную нагрузку на организм. Это связано с тем, что в сыре содержится фосфор, который замедляет усвоение цинка из мяса. Употребление сыра в большом количестве может вызвать вздутие живота. Вместе с сыром нельзя есть и помидоры. Такое сочетание вызывает отложение солей и замедляет усвоение кальция", - пояснила Шпак.Какие сочетания еды считаются гармоничными и почему?белки/углеводы + овощи/зелень (курица с зеленым салатом, картофель с кабачками);зерновые + некрахмалистые овощи (рис с брокколи или другой капустой);кислые и кисло-сладкие фрукты + молочные продукты (творогом с яблоком или персиком).К отдельной группе нутрициолог отнесла арбуз и дыню - эти сладкие фрукты, по ее мнению, плохо сочетаются с другой пищей.Молоко также заслужило репутацию "самостоятельного" продукта. При попадании в желудок жир молока обволакивает пищу и замедляет процесс пищеварения.Вода тоже представляет сегмент "продуктов-одиночек" - она разбавляет желудочный сок, что мешает нормальной переработке пищи. Поэтому эти продукты следует принимать независимо от любой другой еды."Чем сложнее сочетание блюд, тем более сомнительна их польза для организма. Поэтому нужно следовать главному правилу здорового питания - "минимум составляющих за один приём пищи". Такой подход поможет избежать переедания и избавиться от лишних килограммов", - резюмировала Шпак.Необходимо помнить, что применение различных методик для похудения возможно только после консультации с врачом.

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