Врач Лебедева: содержащаяся в соли добавка делает её ядом в горячих блюдах

По словам врача, эндокринолога и гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, покупая соль, нужно внимательно следить, не содержится ли в ней добавка Е536.Врач Лебедева предупредила, что содержащаяся в соли добавка Е536 (ферроцианид калия) делает её ядом в горячих блюдах.«При добавлении соли с Е536 в горячие блюда она может превращаться в яд – синильную кислоту. А при передозировке могут наступить серьезные проблемы со здоровьем», - рассказала медик порталу «Доктор Питер».Лебедева отметила, что данная добавка кладется в соль для улучшения товарных свойств специи, профилактики слеживания, повышения срока годности. Врач обратила внимание на то, что содержать добавку может как обычная пищевая соль, так и продукты, при изготовлении которых она применяется (например, это могут быть колбасные изделия или зернистый творог).«Добавка Е536 распространена, потому что очень дешева и легка в производстве. Ее получают из железной стружки, карбоната калия и крови животных со скотобоен», - констатировала гастроэнтеролог.Диляра Лебедева считает, что использовать и покупать белую соль с добавкой Е536 не следует – вместо нее лучше брать серую каменную, морскую, гималайскую.Также врач назвала признаки того, что в организм попало слишком много нежелательной добавки и произошла передозировка, – это возникающие негативные изменения в виде диареи, прыщей и других кожных проблем, дискомфорта в печени и желчном пузыре.

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