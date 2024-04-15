Ученые назвали простой способ сохранения молодости организма

Ученые рассказали, как остановить старение организма. Как оказалось, для этого достаточно тренироваться по часу в день.Открытие сделали ученые из медицинского центра при Амстердамском университете. Как оказалось, при регулярных занятиях спортом замедляется процесс накапливания особых липидов (жировые молекулы) в организме, известных как bis(monoacylglycero)phosphates или BMPs.Именно их накопление ученые связывают с биологическим старением.Ученые уверены, что их открытие помогает понять специфику процесса биологического старения, поэтому они намерены продолжить изучение способов избавления от излишков BMPs помимо физической активности.

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