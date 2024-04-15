Диагност Велимедов перечислил 7 причин сделать УЗИ почек

Человек может потерять до 90% функций почек и даже не почувствовать. Поэтому так важно следить за состоянием этого парного органа, ведь он оказывает влияние почти на все системы организма.Почки — это парный орган мочевыделительной системы. На них возложено много жизненно важных функций, таких как выделительная, метаболическая, участие в регуляции артериального давления, гомеостазе, и это далеко не полный список.УЗИ почек — процедура безболезненная, она проходит довольно быстро. При этом некоторым людям просто необходимо назначить это обследование, уверен эксперт.Когда точно стоит сделать УЗИ почекЕсли у вас постоянная боль в спине, особенно в области поясницы.При проблемах с почками также может болеть и низ живота (в этом случае часто наблюдается повышение температуры).Если в анализах мочи и крови есть отклонения от нормы. «Например, повышенное содержание белка в моче, уровня мочевины и/или креатина в крови», — говорит врач.У вас уже было УЗИ, и врач находил камни в почках. Кроме того, обследование с большой вероятностью понадобится и тем, у кого в органе есть песок.Если вы заметили изменение цвета мочи.В случаях, когда вы травмировали спину — например сильно ударились или упали.Если у вас повышенное артериальное давление (гипертония).Если камни в почках или травма спины — это понятные причины, то при чем здесь гипертония? Дело в том, что у каждого третьего человека повышенное давление может быть признаком сбоя в работе почек.По словам кардиолога Светланы Мартыновой, в большинстве ситуаций повышение артериального давления возникает на фоне стеноза почечной артерии, при этом компрессия чаще всего спровоцирована атеросклерозом — закупоркой сосудов.Тактика лечения нефрогенной гипертензии отличается от терапии первичной артериальной гипертонии.«При нефроангиосклерозе, нарушениях почечного кровотока и других нефрологических патологиях, сопровождающихся стойким повышением значений артериального давления, пациенту показано лечение, направленное на корректировку основного заболевания. Разжижение тромба и нормализация почечного кровотока позволят стабилизировать артериальное давление и устранить гипертензию», — объясняла эксперт.Важно: УЗИ можно сделать только после получения направления от врача. Даже если вы захотите пройти обследование в частной клинике за свои деньги, то ничего не получится: это решение Верховного суда. Поэтому обязательно запишитесь на консультацию к специалисту.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки