Эксперт Шаповаленко рассказала о вреде низкокалорийных йогуртов

Многие худеющие делают ошибку, когда переходят на низкокалорийные йогурты, рассчитывая на то, что они помогут сбросить вес. На самом деле в таких йогуртах содержится больше сахара, чем в обычных.Так, по словам доктора медицинских наук Татьяны Шаповаленко, количество сахара в них равно двум с половиной пончикам. Поэтому пользы такие йогурты не принесут, отметила эксперт.Между тем, ранее врач-эндокринолог Амина Кущетерова отнесла сахар к тем продуктам, употребление которых стоит ограничить. В то же время диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.

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