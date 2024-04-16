Daily Mail: детям и женщинам перед месячными не подходит интервальное голодание

Людям, восстанавливающимся после болезни, детям, подросткам и женщинам при наступлении лютеиновой фазы цикла (переда менструального цикла между овуляцией и началом месячных) лучше отказаться от похудения по методу интервального голодания.Интервальное голодание — это медицинская практика (и диета), заключающаяся в планировании периодов отказа от пищи, сменяющихся периодами ее употребления. Самая популярная схема интервального голодания 16/8 подразумевает, что человек может есть на протяжении восьми часов и затем отказывается от пищи на 16. Некоторые научные исследования показали, питание по такой методике лучше помогает контролировать аппетит и худеть, чем многие другие классические диеты.Однако, по мнению диетолога, интервальное голодание подходит не всем. От него стоит оказаться детям и подросткам, поскольку их тела (особенно кости) все еще растут и развиваются. По этой причине питательные вещества из пищи должны поступать без перерывов. Также не рекомендуется голодать тем, у кого повышенные потребности в питании, например беременным женщинам или восстанавливающимся после болезни людям.Врач добавил, что в определенные дни женского менструального цикла соблюдать такую диету сложно и нерационально. Дело в том, что во время лютеиновой фазы (времени между овуляцией и началом менструации) некоторые женщины испытывают повышенный голод и тягу к еде из-за более высоких энергетических потребностей и ускоренного метаболизма вследствие повышенной выработки гормона прогестерона. Интервальное голодание также может усугубить перепады настроения, усталость и дискомфорт перед начало месячных.

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