Флеболог Копылов: компрессионный трикотаж защищает от осложнений варикоза

Защитить от развития варикоза могут компрессионный трикотаж и активный образ жизни. Об этом рассказал врач-флеболог Борис Копылов.Варикозное расширение вен сопровождается снижением эластичности стенок сосудов и нарушением кровообращения. Из-за этого могут возникать тромбы, кровотечения из вен, расстройства питания тканей. Лучший способ избежать этого — не дать возникнуть варикозу.Врач рекомендовал носить компрессионный трикотаж, чтобы снизить вероятность осложнений и избавиться от боли. Также нельзя долго стоять или сидеть: даже при отсутствии дискомфорта позу нужно менять раз в час, а лучше двигаться каждые пять-десять минут. Физической активности в неделю нужно уделять не менее 150-300 минут, при этом важно носить удобную обувь без каблука или на невысоком каблуке.«Принимайте контрастный душ — он нормализует тонус венозной стенки и уменьшает болевые ощущения. Даже если у вас нет видимых признаков болезни, посещать врача-флеболога нужно как минимум раз в год», — добавил Копылов.

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