Психолог Станислав Самбурский рассказал, что такое паническая атака и как защититься от приступа

По данным эксперта Станислава Самбурского, около 5% людей во всём мире страдают от панических атак. У женщин это расстройство встречается в два раза чаще. Оно проявляется в закрытых и многолюдных помещениях внезапным нарастающим приступом тревоги. Часто сопровождается учащённым сердцебиением, дрожью, головокружением.Специалист отмечает, что как таковая паническая атака не опасна, но делает человека уязвимым, вызывая страх при посещении общественных мест. Например, при поездке в общественном транспорте.Повторные приступы могут говорить о паническом расстройстве. Его причиной могут быть стресс, тревога, депрессия, а также наследственность. Паническая атака обусловлена выбросом адреналина, который заставляет искать спасение, что и приводит к проблемам с сердцем, дыханием, головокружению. Поэтому важно научиться правильно дышать: короткий вдох и длинный выдох. Самбурский рекомендует не игнорировать панические атаки, а обратиться к врачу-неврологу и психотерапевту. Страх приступов провоцирует депрессию и асоциальное поведение.В заключение эксперт сказал, что не стоит забывать и о поддержке друзей и близких, а также физической активности и уходе за своим телом. Необходимо изучить техники релаксации, уменьшить стрессовые воздействия и заботиться о своём здоровье.

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