Болит шея, поясница, спина: когда это повод срочно обратиться к врачу

Большинство из нас тянут до последнего и не идут к врачу: подумаешь, болит, надо отлежаться пару часов и все пройдет. Тем временем симптомы становятся все ярче, организм как бы говорит: медлить с консультацией уже нельзя.Если боль в шее, спине или другой части тела появилась после интенсивной физической нагрузки, то переживать не стоит: это естественная реакция организма. Как правило, все симптомы сходят на нет в течение 24-48 часов. Однако в некоторых случаях люди страдают от постоянных эпизодических приступов: резко прихватит то поясницу, то всю спину. Спасаются мазями, лежанием на кровати и другими способами, которые не решают проблему, а только маскируют ее.Разбираемся, когда мышечная боль — это уже явный сигнал о серьезных проблемах со здоровьем.Боль в руках или ногахСамая распространенная причина такой боли — это любая резкая нагрузка, достаточно даже тяжелых пакетов, которые вы несли из магазина. Как правило, такая боль хоть и причинят дискомфорт, но не создает проблем и быстро проходит.Другое дело, если вы страдаете от неприятных ощущений как минимум две недели. Такая боль может быть из-за различных заболеваний, например фибромиалгии. Люди жалуются, что их кожа, мышцы или суставы ломит, поскольку нарушается способность мозга обрабатывать болевые сигналы. Также могут появиться проблемы со сном, чувство постоянной усталости и проблемы с концентрацией внимания. В этом случае вам точно нужен врач.Боль в поясницеОдна из опасных для здоровья причин, которая встречается довольно часто, — это смещение межпозвоночного диска. В этом случае человек не только чувствует боль в пояснице, но еще и ощущает покалывание или онемение в плечах, руках, спине или ступнях. Все зависит от того, в каком месте позвоночника находится смещенный диск.Здесь важно следить за осанкой и физической активностью, не делать резких движений. И, конечно, как можно скорее записаться к врачу.Также боль в пояснице может указывать на воспаление седалищного нерва (ишиас). Это патологическое состояние, при котором боли максимально выражены в ноге или человек ощущает боль в пояснице, которая распространяется в ногу. Причин такой патологии много — от гематомы до травмы позвоночника и даже опухоли. Так что не терпите ее ни в коем случае.Боль в верхней части спиныОстеоартрит и спондилит могут вызывать боли в верхней части спины, где воспаляется позвоночник. Эти патологии способны привести к повреждению костей, позвоночных дисков, мышц и связок, пишет издание The Mirror.Также боль в спине вполне может указывать и на другие опасные болезни: сахарный диабет, рак, туберкулез позвонков, рассеянный склероз и миелит — воспаление спинного мозга. Здесь красный флаг один: неприятные ощущения не проходят, вам даже сложно лежать. Могут появиться онемение различных частей тела и неприятные покалывания.Боль в шееЭта боль может быть ноющей, колющей, стреляющей, тупой. В любом случае терпеть ее нельзя, если:боль появилась после травмы и только усиливается;у вас кружится голова, постоянно тошнит;появилось онемение в руках или ногах, ощущение покалывания;у вас есть слабость в ногах, вам сложно ходить;появились проблемы с мочеиспусканием или стулом;вас «морозит»;боль не проходит уже неделю.Все это может быть симптомами ревматоидного артрита, менингита и даже новообразований. Так что медлить с консультацией невролога точно нельзя.

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