Что такое «киберхондрия» — возможно, вы уже ей страдаете
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Psychiatry, за последние 30 лет люди стали гораздо больше беспокоиться о своем здоровье, и, похоже, в этом виноват повсеместный доступ к Сети. Самостоятельные «онлайн-исследования», как правило, заканчиваются выявлением у себя самого худшего из теоретически возможных вариантов. Беспокойство о здоровье становится навязчивым и отравляет повседневную жизнь.
Если вы заметили за собой нездоровый интерес к самодиагностике, обратитесь к специалистам, чтобы получить профессиональный взгляд на имеющиеся у вас симптомы. Если других недугов, кроме киберхондрии, не обнаружилось — избавиться от вредной привычки поможет визит к психиатру.
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