Врач Хухрев назвал факторы высокого риска тромбоза: среди них – долгое сидение

Врач-терапевт Алексей Хухрев: образ жизни с долгим неподвижным сидением на стуле или в кресле делает человека склонным к тромбозу.Врач Хухрев назвал в интервью факторы высокого риска тромбоза, выделив среди них долгое сидение.«Неподвижное сидение является одним из основных факторов образования тромбов. Поэтому при авиаперелетах более шести часов следует регулярно вставать с места и подниматься на носки, употреблять достаточное количество воды», - приводит слова терапевта «Москва 24».Хухрев обратил внимание на то, что прием некоторых лекарств способствует сгущению крови и тоже повышает риска тромбоза. Например, активизировать процессы свертываемости крови и образования тромбов могут определенные антибиотики, препараты от тахикардии, мочегонные средства.Еще одним фактором возникновения тромбоза Алексей Хухрев назвал высокий рост – выше 188 см. Ноги людей с таким ростом испытывают более существенное давление столба жидкости в организме, при этом кровь становится сильнее подверженной свертыванию, появлению в ней сгустков.

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