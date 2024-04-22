Диетолог Кабанов оценил содержание сахара в стакане газировки: вся суточная норма

Диетолог Алексей Кабанов заявил, что один стакан газировки содержит в себе предельную норму сахара для организма за сутки.Диетолог Кабанов поделился мнением о том, в каком количестве можно употреблять сладкие газированные напитки. Он отметил, что содержание сахара в таких напитках является чрезвычайно высоким. Диетолог оценил содержание сахара в стакане газировки как всю суточную норму, то есть, тот сахар, который человек может съесть без последствий для здоровья за день из всех содержащих его продуктов.«По рекомендации ВОЗ, в сутки можно потреблять не более 20-25 грамм сахара – такое количество содержится в одном стакане колы или любого другого сладкого напитка», - заявил Кабанов «Газете.Ru».Специалист обратил внимание на то, что сегодня сахар входит в состав огромного количества продуктов и напитков, включая те, которые не относятся к кондитерским изделиям. Кабанов подчеркнул, что чрезмерное потребление такого добавленного сахара – это одна из серьезных проблем в питании современных людей. С подобным перееданием сахара ассоциируются многие опасные заболевания, включая патологическое ожирение, диабет, болезни сердца, деменцию.Диетолог констатировал, что многим людям с учетом имеющихся хронических проблем со здоровьем добавленный сахар в рационе следует даже не ограничивать, а исключать.«Точно нужно отказываться от сахара людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и повышенным холестерином», - предупредил эксперт.

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