Уролог перечислил приводящие к циститу заболевания

Цистит — это заболевание, при котором происходит воспаление мочевого пузыря. Помимо прочих симптомов, оно характеризуется учащенным и болезненным мочеиспусканием, что доставляет человеку существенный дискомфорт. Об основных причинах цистита рассказал врач-андролог, врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков.Он отметил, что заболевание является достаточно распространенным и чаще встречается у женщин, чем у мужчин. В зависимости от причины, вызвавшей воспаление, оно может быть инфекционным или неинфекционным.«Одной из основных причин цистита являются инфекции мочевыводящих путей. Наиболее распространенным патогеном, вызывающим инфекции мочевого пузыря, является бактерия Escherichia coli (E. coli). Она может попасть в мочевой пузырь через уретру в результате плохой гигиены или неправильного питания, что приводит к воспалению и развитию цистита», — рассказал Гончиков.Кроме того, по его словам, цистит может развиваться на фоне заражения некоторыми инфекциями, передающиеся половым путем (ИППП). К ним относятся хламидиоз, гонорея и трихомониаз.«У женщин гинекологические проблемы, такие как вагиноз, воспаление влагалища или мочеиспускательного канала, могут способствовать развитию цистита. Это связано с близким расположением мочевого пузыря и гениталий, что облегчает проникновение инфекции», — добавил Гончиков.Среди других причин, которые могут стать причиной цистита, он назвал наличие камней в мочевом пузыре или мочевыводящих путях, которые могут вызывать раздражение и воспаление. Кроме того, образование камней связано с нарушением обмена веществ и может вызвать затрудненное выведение мочи, что создает условия для развития инфекции.«Некоторые воспалительные заболевания мочевых органов, такие как интерстициальный цистит или рак мочевого пузыря, могут привести к развитию хронического цистита. Эти состояния изменяют нормальную структуру и функцию мочевого пузыря, в результате чего возникает воспаление и появляются симптомы цистита», — добавил уролог.По его словам, есть и другие факторы, которые могут увеличивать риск развития цистита, такие как диабет, ослабленный иммунитет, а также использование мочевых катетеров или неправильные методы гигиены.«Важно помнить, что каждый случай цистита уникален и требует индивидуального подхода к диагностике и лечению», — резюмировал специалист.

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