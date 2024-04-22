Соль эпсома: чем она полезна, как правильно применять для здоровья
Что такое соль Эпсома
Это сульфат магния — или магниевая соль серной кислоты. Ее получают путем растворения оксида магния, гидроксида магния или карбоната магния в серной кислоте или добывают в природе минералы кизерит или эпсомит. Рассказываем об основных полезных свойствах соли.
Помогает заживлять мелкие порезы и синяки
Солью Эпсома можно смачивать мелкие порезы и синяки.
«Исследование, проведенное с использованием соли Мертвого моря (она тоже богата магнием), показало улучшение барьерной функции кожи и уменьшение ее шероховатости и воспаления у участников исследования с сухой кожей», — объясняет Елена.
Уменьшает и облегчает симптомы псориаза
Псориаз — это хроническое заболевание кожи, при котором на ней появляются чешуйчатые и воспаленные участки — чаще всего на голове, коленях или локтях.
«Замачивание в ванне с солью Эпсома не более чем на 15 минут помогает удалить чешуйки кожи и смягчить дерму. Не принимайте ванну дольше этого времени — это может, наоборот, усилить воспаление», — предупреждает Елена.
Может помочь контролировать уровень сахара в крови
Исследования показывают, что настой солей Эпсома может помочь снизить риск развития диабета — хронического заболевания, которое возникает при слишком высоком уровне глюкозы в крови.
Повышает уровень магния в организме
Магний помогает выполнять множество важнейших функций организма, в том числе –
поддержка иммунитета;
поддержание нервной и мышечной функции;
укрепление костей;
регулирование сердцебиения;
улучшение сна.
Снимает боль в мышцах
«Магний, содержащийся в солях Эпсома, может действовать и как природный анальгетик. Он снижает повышенную чувствительность к боли на уровне ткани и даже клетки, поэтому солевые ванны так популярны у спортсменов, которым нужно быстро успокоить ноющие после тяжелых нагрузок мышцы», — говорит Елена.
Как принимать ванну с солью Эпсома
Наполните ванну необходимым количеством теплой воды. Насыпьте в ванну две чашки соли Эпсома. Погрузите тело или ноги в ванну на 15 минут.
«В случае синяков или ранок можно использовать местные солевые компрессы и примочки», — добавляет Елена.
Другие способы применения соли Эпсома
Соль также можно принимать перорально в виде добавки сульфата магния (капсулы или порошок) или использовать в качестве ингредиента в косметике, например, в кондиционерах для волос или кремах.
«Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом и внимательно читайте инструкции по применению добавок, чтобы не превысить рекомендуемую дозировку», — напоминает Елена.
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