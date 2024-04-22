Соль эпсома: чем она полезна, как правильно применять для здоровья

Ах, как приятно после тяжелого трудового дня или ударной тренировки лечь в теплую расслабляющую ванну! А если добавить в нее соль Эпсома — получится еще и улучшить здоровье сразу по нескольким параметрам. «Применять соли Эпсома начали еще в XVII веке, когда ее использовали в качестве средства от таких заболеваний, как боли в животе, растяжение мышц и проблемы с пищеварением», — рассказывает косметолог Елена Воробьева.Что такое соль ЭпсомаЭто сульфат магния — или магниевая соль серной кислоты. Ее получают путем растворения оксида магния, гидроксида магния или карбоната магния в серной кислоте или добывают в природе минералы кизерит или эпсомит. Рассказываем об основных полезных свойствах соли.Помогает заживлять мелкие порезы и синякиСолью Эпсома можно смачивать мелкие порезы и синяки.«Исследование, проведенное с использованием соли Мертвого моря (она тоже богата магнием), показало улучшение барьерной функции кожи и уменьшение ее шероховатости и воспаления у участников исследования с сухой кожей», — объясняет Елена.Уменьшает и облегчает симптомы псориазаПсориаз — это хроническое заболевание кожи, при котором на ней появляются чешуйчатые и воспаленные участки — чаще всего на голове, коленях или локтях.«Замачивание в ванне с солью Эпсома не более чем на 15 минут помогает удалить чешуйки кожи и смягчить дерму. Не принимайте ванну дольше этого времени — это может, наоборот, усилить воспаление», — предупреждает Елена.Может помочь контролировать уровень сахара в кровиИсследования показывают, что настой солей Эпсома может помочь снизить риск развития диабета — хронического заболевания, которое возникает при слишком высоком уровне глюкозы в крови.Повышает уровень магния в организмеМагний помогает выполнять множество важнейших функций организма, в том числе –поддержка иммунитета;поддержание нервной и мышечной функции;укрепление костей;регулирование сердцебиения;улучшение сна.Снимает боль в мышцах«Магний, содержащийся в солях Эпсома, может действовать и как природный анальгетик. Он снижает повышенную чувствительность к боли на уровне ткани и даже клетки, поэтому солевые ванны так популярны у спортсменов, которым нужно быстро успокоить ноющие после тяжелых нагрузок мышцы», — говорит Елена.Как принимать ванну с солью ЭпсомаНаполните ванну необходимым количеством теплой воды. Насыпьте в ванну две чашки соли Эпсома. Погрузите тело или ноги в ванну на 15 минут.«В случае синяков или ранок можно использовать местные солевые компрессы и примочки», — добавляет Елена.Другие способы применения соли ЭпсомаСоль также можно принимать перорально в виде добавки сульфата магния (капсулы или порошок) или использовать в качестве ингредиента в косметике, например, в кондиционерах для волос или кремах.«Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом или фармацевтом и внимательно читайте инструкции по применению добавок, чтобы не превысить рекомендуемую дозировку», — напоминает Елена.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки