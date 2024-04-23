По словам врача-косметолога, употребление качественного сливочного масла благоприятно сказывается на состоянии кожи.Косметолог Сана Садик рассказала изданию The Sun о способах, которые способствуют сохранению молодости и гладкости кожи. Одним из них специалист назвала употребление правильных продуктов. В частности, уточнила косметолог Садик, жирная пища помогает предотвратить обвисание и дряблость кожи, при условии, что жиры являются натуральными и качественными.«Для поддержания хорошего состояния кожи полезно употреблять цельное молоко хорошего качества, сливочное масло и жирный греческий йогурт», - заявила эксперт.Помимо этого, гладкости и упругости кожи содействует употребление тушеного мяса и блюд с желе, считает врач-косметолог. Сана Садик констатировала, что в них содержится много желатина – строительного блока для коллагена, от выработки которого непосредственно зависит молодость кожи, ее подверженность морщинам.В то же время косметолог порекомендовала минимизировать употребление рафинированного подсолнечного масла.Еще один доступный способ продлить моложавость и свежесть кожи – это физическая активность, укрепляющая мышцы и способствующая хорошей осанке.«Кожа всегда лучше выглядит, если у человека крепкий скелет и развитая мускулатура», - подчеркнула Сана Садик.Также полезными для профилактики обвисания и дряблости кожи косметолог назвала посещения сауны и регулярные массажи. В их случае происходит улучшение кровообращения и активизация лимфатической системы – это обеспечивает кожу большим количеством полезных питательных веществ и препятствует отечности.

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