Быстро снимаем стресс: простые упражнения для релаксации
Если мы хотим уменьшить влияние стресса, нужно активизировать парасимпатический отдел нашей вегетативной нервной системы. Интересно, что мы можем сделать это сами, своими мыслями и действиями. Хотите узнать как?
Самый простой способ – осознанная релаксация, или расслабление.
Релаксация успокаивает симпатическую часть нервной системы, которая только что собиралась «драться или бежать», поскольку наши расслабленные мышцы посылают в мозг сигналы о том, что все хорошо.
Осознанная релаксация способна влиять даже на инстинктивные реакции, поэтому полезно обучить свое тело быстрому расслаблению, и в этом помогут простые приемы. Они настолько простые, элементарные, что главное – научиться замечать первые признаки стресса и делать хоть что-то, чтобы позаботиться о себе.
Вот ваш алгоритм действий:
Осознайте, что пора позаботиться о себе – это самый важный шаг, который мы часто пропускаем.
Расслабьте мышцы языка, глаз и челюстей: зажмурьтесь, разотрите лоб, щеки и подбородок, подвигайте мышцами лица и отпустите их.
Ощутите вес тела и контакт с полом, со стулом, с подушкой, позвольте мышцам тела и внутренним органам «стечь» вниз.
Согрейте руки, например, разотрите, разомните их или подержите под теплой водой.
Прислушайтесь к себе, расслабьте напряженные участки тела, потянувшись или немного подвигавшись.
Побудьте хотя бы 2-3 минуты в этом расслабленном состоянии.
Поставьте на телефон несколько «напоминалок», и расслабляйтесь 5 минут каждый час в течение недели.
Привычка к осознанному расслаблению сформируется быстро, вы сами не заметите, как эти действия станут привычными. А вот позитивные изменения в своем состоянии вы точно заметите! Удач вам в снижении стресса!
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