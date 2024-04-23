Врачи назвали мясо и яйца в числе продуктов, улучшающих состав крови

Изменения в составе крови могут быть достигнуты путем включения в рацион различных продуктов, как утверждают эксперты. Они рекомендуют включать в питание такие продукты, как красное мясо, субпродукты, куриные и перепелиные яйца, а также рыбу, шпинат и темный шоколад.Специалисты отмечают, что красное мясо является богатым источником железа, необходимого для производства эритроцитов, или красных кровяных клеток, в организме. Субпродукты также богаты железом, однако, они часто содержат большое количество холестерина. Поэтому важно контролировать размер порций и учитывать рекомендации врача.Железо, присутствующее в животном гемоглобине, обуславливает красный цвет мяса, подчеркивают медики. Кроме того, куриные и перепелиные яйца, обогащенные магнием, ненасыщенными жирными кислотами и витаминами, также считаются источниками железа.То же самое относится к рыбе и шпинату, в которых железо лучше всего усваивается благодаря высокому содержанию витамина C. Кроме того, ценный микроэлемент можно получить из темного шоколада.Врач-нутрициолог Никита Котельницкий рассказал специально для МедикФорум о других продуктах, богатых магнием и железом.Магний играет важную роль во многих биологических процессах в организме человека. Он необходим для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, нервной системы, мышц, а также для правильного функционирования иммунной системы и обмена веществ."Магний участвует в активации более 300 ферментов, включая те, которые участвуют в синтезе белков, регуляции уровня глюкозы в крови, образовании энергии в клетках, и т. д. Железо участвует в процессах дыхания и обмена веществ, а также в функционировании иммунной системы. Недостаток железа может привести к анемии, слабости, усталости, проблемам с концентрацией внимания, снижению иммунитета и другим серьезным здоровьевредным последствиям", - говорит Котельницкий.Котельницкий перечисли продукты, богатые магнием и железом.орехи (особенно миндаль, фундук и кешью), семена (тиковое, подсолнечное, кунжутное), зеленые овощи (шпинат, брокколи), цельнозерновые продукты (овсянка, коричневый рис, цельнозерновый хлеб), бобы (черные, красные, фасоль), а также некоторые виды рыбы (тунец, макрель) и некоторые фрукты (бананы, авокадо).Употребление продуктов, богатых магнием, способствует поддержанию нормального уровня этого важного минерала в организме, что благоприятно сказывается на здоровье сердца, нервной системы, мышц и других органов.Продукты, богатые железом, включают в себя красное мясо (говядина, баранина), печень (говяжья, телячья), морепродукты (устрицы, креветки), птица (курица, утка), рыба (тунец, лосось), бобы и горох (черные, красные, фасоль), орехи и семена (фундук, кешью, семена подсолнечника), зеленые овощи (шпинат, брокколи), цельнозерновые продукты (овсянка, ячмень), а также некоторые сухофрукты (изюм, чернослив).

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