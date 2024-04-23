В Калифорнийском университете выяснили, какие женщины больше других зависят от сладкого

Некоторых женщин так и тянет съесть еще одну конфету, купить вкусное пирожное или же очередную шоколадку. В чем кроется причина такой зависимости и как ее победить? Рассказывает эксперт.Есть люди, которые равнодушны к сладкому: они могут спокойно обходиться без шоколада и печенья, даже на празднике куску торта предпочтут бутерброд. Чаще всего это мужчины, они больше любят мясо, а также острую или соленую пищу.Большинство женщин, наоборот, обожают десерты, конфеты и шоколад. Без сладенького некоторые даже не могут попить чай или кофе — это уже своеобразный ритуал. И тяга бывает настолько сильной, что преодолеть ее просто нет сил.Группа ученых из Калифорнийского университета решила выяснить, почему некоторые люди не могут отказаться от употребления вредной пищи. Эксперты изучали, как мозг обрабатывает различные сигналы в зависимости от разных социальных условий.В эксперименте приняли участие 93 женщины. Ученые тщательно изучали их пищевые привычки, а также обращали внимание на психическое здоровье (состояние постоянной тревоги, невроз, депрессию и так далее).Результаты показали: проблемы с пищевым поведением, а также с лишним весом чаще всего встречались именно у одиноких женщин. Их мозг гораздо активнее реагировал на изображения сладких продуктов, нежели соленых. Участники привыкли заедать свои проблемы, сладости помогали бороться им и с одиночеством.«Чтобы справиться с проблемой одиночества, надо сделать важный шаг — чаще общаться с другими людьми», — комментирует исследование ученых Зухра Павлова. Если вам сложно вести активный образ жизни, то для начала надо определиться с триггерами.«Запишите все причины, по которым вам не нравится находиться в обществе: атмосфера, конкретные люди, место. Это поможет не только составить план решения проблемы, но и снизить уровень стресса», — говорит врач.Далее постарайтесь сосредоточиться на людях, а не на себе. Вы никогда не узнаете, как выглядите в глазах другого человека — следовательно, зачем об этом беспокоиться? Постарайтесь как можно чаще знакомиться, первой вступать в диалог, делать комплименты. Так вы расширите круг общения.Еще один важный нюанс: замените негативные мысли позитивными. На каждую самокритику делайте себе три и более комплимента.«Например, вы опоздали на встречу и вините себя за это. Но наверняка было и много хорошего: вы не пропустили завтрак, вели машину аккуратно и помогли прохожему», — советует Зухра Павлова.Старайтесь регулярно заниматься спортом, ведь это не только улучшает внешний вид, но еще и помогает вырабатываться гормонам радости. Ведите дневник, в котором будете описывать все, что чувствуете, а не копить в себе злость или обиды.Помните: наше тело и разум взаимосвязаны. Только через позитивный настрой можно добиться выработке правильных пищевых привычек и победить сахарную зависимость.

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