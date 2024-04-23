Паразиты в городе и на природе: что делать, если укусил клещ

Весеннюю радость от хорошей погоды изрядно омрачает появление клещей. Эти паукообразные водятся не только в глухом лесу, но и в полях, парках, скверах, или даже на кладбище.Опасны же они не сами по себе и даже не укус, который обычно незаметен, а переносимые ими инфекции: энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и пятнистые лихорадки. Все они могут привести к необратимым повреждениям центральной нервной системы, инвалидности и даже летальному исходу. Более того, примерно 20% клещей могут заразить человека сразу несколькими патогенами, а такой «микст» гораздо сложнее лечится и тяжелее протекает. А отличить «здоровую» особь от переносчика инфекции можно только лабораторными методами.Так что с ранней весны до самой осени любое пребывание на природе требует особой осторожности. Если вы обнаружите присосавшегося паразита, необходимо аккуратно его удалить и как можно быстрее отнести на анализ. Это позволяет вовремя выявить возбудителя переносимой инфекции и начать лечение, не дожидаясь появления первых симптомов.Клеща можно извлечь с помощью специальной ручки-лассо, выкручивателя или обычной нитки: затянуть петлю на нем как можно ближе к коже и аккуратно извлечь, вращая и одновременно натягивая вверх. Паразита лучше всего сохранить живым — так в нем сохранится высокая концентрация патогенов. Ни в коем случае нельзя его «вырывать», давить, заливать любыми веществами, иначе риск инфицирования повышается, а клеща уже не исследуешь. После процедуры обязательно обработайте место укуса антисептиком и помойте руки с мылом.Для диагностики можно воспользоваться специальными комплексными исследованиями в лаборатории «ЛабКвест». Они помогут проверить клеща на 5 основных инфекций, включая различные пятнистые лихорадки, всего за 1 день со скидкой до 40%. А для «расшифровки» результатов и выбора дальнейших медицинских действий есть бесплатный сервис «Доктор Q».

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