Оказалось, что сельдь и сардины могут ежегодно спасать около миллиона жизней

Южноафриканские ученые из Университета Квазулу-Натал выяснили, что переход с потребления красного мяса на такие виды рыбы, как сельдь, сардины и анчоусы, позволит спасать до 750 тыс. жизней ежегодно к 2050 году за счет улучшения здоровья, а также значительно снизит распространенность инвалидности из-за болезней, связанных с питанием.По словам авторов работы, принятие такого типа диеты было бы особенно полезно для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба дешева и многочисленна и где, в частности, высок уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи объяснили, что все больше данных связывают потребление красного и переработанного мяса с повышенным риском неинфекционных заболеваний, на долю которых в 2019 году пришлось около 70% всех летальных исходов в мире. Из них почти половину (44%) составляют ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет и рак кишечника.Морская рыба богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (DHA и EPA), потребление которых может предотвратить ишемическую болезнь сердца, а также содержит кальций и витамин B12.Как показал анализ, если сельдь и сардины будут широко использоваться для непосредственного потребления человеком, то потенциально принесут существенную пользу общественному здравоохранению, особенно с точки зрения снижения заболеваемости ишемической болезнью сердца. В общей сложности это обеспечит человечеству дополнительные 7-15 млн лет жизни.

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