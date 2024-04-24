Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она? Рассказала врач

Аллергии случаются не только в сезон цветения или в гостях у кошатника, но и от лекарств, которые вроде бы должны помогать. Многое зависит от индивидуальной реакции, и просчитывать всё наперёд сложно, особенно когда срочно требуется таблетка. Какие препараты могут вызвать иммунную реакцию и как её распознать — читайте далее.На какие препараты бывает аллергияИндивидуальная реакция может быть на то или иное лекарство, но есть целый список препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию. Точнее — побочные эффекты, которые очень напоминают аллергию по симптомам. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.Среди «подозрительных» препаратов есть:антибиотики,анестетики,контрастные препараты,нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),витамины группы В.Но специалист подчеркнула, что к остальным препаратам тоже стоит относиться с осторожностью, потому что лекарственная гиперчувствительность может возникнуть у кого угодно и на что угодно, сообщили «Аргументы и факты».Как проявляется аллергия на лекарстваПо словам врача, реакция на лекарства может быть двух видов, например, острой:крапивница,ангиоотёк (отёк Квинке),ринит,конъюнктивит,бронхоспазм,желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе),анафилаксия (анафилактический шок).И замедленной:крапивница,васкулит,красная волчанка,многоформная эритема,токсический эпидермальный некролиз,синдром Стивенса — Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) и другие.

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