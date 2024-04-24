Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она? Рассказала врач
На какие препараты бывает аллергия
Индивидуальная реакция может быть на то или иное лекарство, но есть целый список препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию. Точнее — побочные эффекты, которые очень напоминают аллергию по симптомам. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.
Среди «подозрительных» препаратов есть:
антибиотики,
анестетики,
контрастные препараты,
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
витамины группы В.
Но специалист подчеркнула, что к остальным препаратам тоже стоит относиться с осторожностью, потому что лекарственная гиперчувствительность может возникнуть у кого угодно и на что угодно, сообщили «Аргументы и факты».
Как проявляется аллергия на лекарства
По словам врача, реакция на лекарства может быть двух видов, например, острой:
крапивница,
ангиоотёк (отёк Квинке),
ринит,
конъюнктивит,
бронхоспазм,
желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе),
анафилаксия (анафилактический шок).
И замедленной:
крапивница,
васкулит,
красная волчанка,
многоформная эритема,
токсический эпидермальный некролиз,
синдром Стивенса — Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) и другие.
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