Какие лекарства вызывают аллергию и как понять, что это именно она? Рассказала врач

Аллергии случаются не только в сезон цветения или в гостях у кошатника, но и от лекарств, которые вроде бы должны помогать. Многое зависит от индивидуальной реакции, и просчитывать всё наперёд сложно, особенно когда срочно требуется таблетка. Какие препараты могут вызвать иммунную реакцию и как её распознать — читайте далее.

На какие препараты бывает аллергия

Индивидуальная реакция может быть на то или иное лекарство, но есть целый список препаратов, которые чаще всего вызывают аллергию. Точнее — побочные эффекты, которые очень напоминают аллергию по симптомам. Об этом рассказала врач — аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

Среди «подозрительных» препаратов есть:

антибиотики,
анестетики,
контрастные препараты,
нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),
витамины группы В.

Но специалист подчеркнула, что к остальным препаратам тоже стоит относиться с осторожностью, потому что лекарственная гиперчувствительность может возникнуть у кого угодно и на что угодно, сообщили «Аргументы и факты».
Как проявляется аллергия на лекарства

По словам врача, реакция на лекарства может быть двух видов, например, острой:

крапивница,
ангиоотёк (отёк Квинке),
ринит,
конъюнктивит,
бронхоспазм,
желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея, боль в животе),
анафилаксия (анафилактический шок).

И замедленной:

крапивница,
васкулит,
красная волчанка,
многоформная эритема,
токсический эпидермальный некролиз,
синдром Стивенса — Джонсона (токсический эпидермальный некролиз) и другие.

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