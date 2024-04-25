Врач рассказал, какое количество воды нужно пить для хорошего самочувствия
«С приходом тепла, при физической активности, занятиях спортом, тяжелой работе прием воды увеличивается из расчета 40–60 мл на один килограмм и может достигать 4–6 л в сутки», – объяснил специалист.
Врач отметил, что сейчас активно набирает популярность вода с лимоном. Она утоляет жажду, помогает иммунитету и способствует избавлению от лишних килограммов. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта употреблять лимон следует осторожно.
Также Антонов рекомендует отказаться от магазинных соков, газировок, кофе и алкогольных напитков. Они негативно сказываются на здоровье
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