Хирург Суртаев: грыжа не исчезает сама и в запущенном виде грозит опасными осложнениями

Врач-хирург Константин Суртаев рассказал, какими бывают грыжи, и почему их нужно устранять, обращаясь к специалистам.Хирург Суртаев констатировал, что возникновение грыжи является достаточно серьезной проблемой, и надеяться при этом, что все как-нибудь «пройдет само», не следует. В запущенном виде грыжи могут стать серьезной проблемой, провоцируя опасные для жизни осложнения.«Грыжа сама по себе не исчезнет, ее нужно устранять при помощи специалиста. В противном случае это грозит серьезными осложнениями», - заяви медик.Суртаев напомнил, что грыжи бывают различными.Паховые. Их возникновение связывают с повышенным внутрибрюшным давлением, при этом внутренние органы могут частично выпячиваться за пределы брюшной полости. В паховой зоне появляется припухлость, надавливание на нее вызывает неприятные, болевые ощущения. Такие грыжи в запущенном виде грозят опасными осложнениями вплоть до развития перитонита.«Наиболее опасным осложнением является ущемление, которое может привести к некрозу тонкой или толстой кишки, аппендикса, мочевого пузыря и перитониту».Пупочные. У взрослых людей после 40 лет такие грыжи могут возникать под влиянием физических нагрузок, тяжелого труда (у женщин – из-за беременностей и родов).«Самые грозное осложнение при пупочной грыже – ущемление с возможным некрозом органов и развитием кишечной непроходимости», - предостерег эксперт.Грыжи пищевода. Их возникновение объясняется смещением части желудка или кишечника в область грудины. Подвержены таким грыжам главным образом люди после 50 лет в связи с возрастным ослаблением мышечного тонуса. Опасными последствиями грыж пищевода, остающихся без должного лечения, могут стать язва пищевода и развитие «пищевода Барретта» (предраково состояние), кровотечения в ЖКТ.

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