Нарколог Шуров: запах краски нравится при нехватке полезных веществ в организме

Некоторым людям нравятся запахи краски и бензина, что считается абсолютно нормальным явлением. Однако важно отличать индивидуальные особенности и опасные симптомы токсикомании, предупредил врач-нарколог Василий Шуров в беседе с «Пятым каналом».«Нравится запах — это одна история, нравится эффект — это уже наркомания», — подчеркнул врач.В качестве примера он привел подростков, которые дышат бензином, что при одновременной гипоксии приводит к галлюцинациям. При малейшем подозрении на то, что человек начинает злоупотреблять вдыханием химикатов, нужно обращаться к специалисту, подчеркнул нарколог.В других случаях отношение к запахам говорит об индивидуальной чувствительности людей. Это может быть и симптомом нехватки полезных веществ в организме – к примеру, если речь идет о беременных женщинах.Таким образом, если подобные запахи просто нравятся человеку, то риска стать наркоманом нет, заключил Шуров.Нейробиологи до этого выяснили, что ощущение знакомого запаха может помочь людям, страдающим депрессией. Ощущая такие ароматы, они вспоминают конкретные события из жизни, что потенциально способствует уменьшению симптомов заболевания.

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