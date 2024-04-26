Нутрициолог Шарапова назвала 3 диетических маринада для шашлыка

Нутрициолог Юлия Шарапова поделилась рецептами вкусных и диетических маринадов для шашлыка.— Первый способ — это маринад в апельсинах, в чесноке и в имбире. Это будет такой пряный маринад. Апельсин даст сладость, а специи придадут и полезные свойства, и вкус, — отметила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».Также можно сделать маринад на основе гранатового сока. В него стоит добавить сушеный базилик. Гранатовый сок содержит антиоксиданты, органические кислоты, витамин С.Самый простой, а также один из самых полезных маринадов — на основе газированной воды. Она придаст мясу пряную кислинку. А чтобы шашлык получился сочным в маринад стоит добавить много лука. Нутрициолог отметила, что газированная вода поможет расщепить физические свойства волокон мяса для лучшего переваривания.В свою очередь диетолог Наталя Лазуренко отметила, что безопасная порция шашлыка составляет 200-250 граммов в готовом виде. Из нее человек получит примерно 40 граммов белка — тот объем, который можно усвоить за один прием пищиВ свою очередь диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть. Однако она порекомендовала брать для шашлыка курицу или говядину.

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