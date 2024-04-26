Онколог Тамаева: рак не возникает из-за гаджетов, это один из мифов о нем

Врач-онколог Фатима Тамаева: рак не может возникнуть из-за использования бытовой техники или гаджетов.Онколог Тамаева обратила внимание на распространенные заблуждения о таком опасном заболевании как рак. Одним из таких мифов врач назвала теорию о возникновении опухолей под воздействием излучения от бытовых приборов или гаджетов.«Убеждение, что рак может быть спровоцирован чрезмерным использованием техники и гаджетов, не более чем миф. От некоторых видов излучения действительно могут появиться генные мутации, которые являются фактором риска развития онкологических заболеваний. Однако волны от смартфона, телевизора, микроволновки и других бытовых приборов в число опасных не входят», - заявила онколог.Представление о раке как о возрастном недуге тоже ошибочно. Хотя злокачественные опухоли действительно количественно в больше степени обнаруживаются у людей старше 50 лет, вероятность заболеть раком существует практически в любом возрасте, а некоторые его виды (например, лимфомы) возникают преимущественно у молодых людей.Тамаева добавила, что также мифом является неизлечимость рака и неизбежность летального исхода в связи с ним. По словам онколога, некоторые разновидности опухолей обладают высокой чувствительностью к средствам терапии, и своевременно начатое лечение может обеспечить пациенту многолетнюю ремиссию.«Папиллярный и фолликулярный рак щитовидной железы можно полностью излечить в 95 процентах случаев. Да и с более агрессивными видами заболевания современная медицина позволяет бороться достаточно успешно, особенно если опухоль диагностируется на ранней стадии», - подчеркнула медик.Онколог посоветовала не верить в эффективность средств из области «народной медицины»: всевозможных трав, грибов, концентратов, соков и так далее. Также не следует думать, что имеющуюся опухоль можно победить с помощью здорового питания или неких диет, специальных рационов.Врач порекомендовала внимательно относится к своему телу, замечать изменения в работе организма и проходить профилактические обследования – это является лучшим способом вовремя диагностировать предраковое состояние или возникшее, но еще не успевшее развиться образование, что делает лечение рака максимально эффективным.

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