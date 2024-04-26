Физическая активность очень эффективна в борьбе с депрессией

Свежие данные, опубликованные на портале Neuroscience and Biobehavioural Reviews, проливают свет на важную связь между физической активностью и психическим здоровьем. Ученые из Anglia Ruskin University (ARU) проанализировали обширный корпус научных исследований, чтобы выявить, как различные уровни физической активности влияют на риск развития депрессии, тревоги и серьезных психических заболеваний.Их анализ принес революционные результаты: регулярная физическая активность снижает риск развития депрессии на 23 % и тревоги на 26 %. Особенно интересно, что наибольший эффект достигается при занятиях с низкой и умеренной интенсивностью, таких как ходьба, садоводство и гольф, чем при высокоинтенсивных упражнениях.Кроме того, умеренная физическая активность снижает риск развития серьезных психических заболеваний, таких как психоз и шизофрения, на 27 %. Эти результаты подтверждаются независимо от пола, возраста и географического расположения.Однако исследователи предупреждают о том, что высокая интенсивность упражнений может оказать противоположный эффект у некоторых людей, ухудшая реакцию на стресс. Поэтому индивидуальные рекомендации по физической активности имеют важное значение для создания эффективных стратегий поддержания психического здоровья.Эти новые данные подчеркивают важность регулярной физической активности не только для физического, но и для психического благополучия, призывая к умеренным и доступным формам активности в повседневной жизни.

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