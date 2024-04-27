Назван продукт для снижения артериального давления
Мосли назвал семена льна уникальным продуктом, поскольку в них содержится сразу три ценных вещества, полезных для сердца: альфа-линоленовая кислота, клетчатка и лигнаны. Он объяснил, что альфа-линоленовая кислота оказывает противовоспалительное действие, лигнаны являются антиоксидантом, который тоже борется с воспалениями, а клетчатка защищает сердце, снижая уровень холестерина, и помогает контролировать уровень сахара в крови.
По словам диетолога, исследования доказали, что семена льна полезны для снижения артериального давления. Кроме того, они помогают улучшить качество кожи.
«Это может быть связано с жирными кислотами и антиоксидантами, которые содержатся в семенах. Они будут действовать эффективнее, если вы их измельчаете», — подсказал Мосли.
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