Какой коллаген лучше купить: рекомендации врачей по выбору вида коллагена для суставов и кожи

В аптеках и интернет-магазинах можно найти сотни различных добавок с коллагеном. Какие из них лучше для кожи и суставов? А главное, какой коллаген действительно сработает? Узнали у врачей.В переводе с греческого языка коллаген означает «клеящий состав». В целом это вещество и выступает в качестве клея, который соединяет между собой ткани. Важность и незаменимость этого белка в человеческом организме сложно переоценить.Зачем нужен коллаген«Коллаген — это фибриллярный белок, основа и строительный материал, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей: костей, сухожилий, хрящей, связок, стромальной основы органов и сосудистой стенки, кожи и ногтей», — говорит врач-дерматолог Валентина Храмова.Основные функции коллагена в организме:защита органов от механического повреждения;прочность тканей;регенерация тканей;естественная подвижность суставов;эластичность связок, сосудов, сухожилий и пр.«Отдельно стоит отметить пользу коллагена для здоровья и прочности зубов и десен. Кроме того, коллаген улучшает состояние волос и ногтей — делает их более крепкими и менее ломкими. По этой причине коллаген очень популярен среди женщин», — говорит врач-терапевт Елена Мановска.Виды коллагена«Известно около 28 типов коллагена. Все они отличаются друг от друга по составу (набору аминокислот) и по распределению аминокислот в цепи (аминокислотной последовательности). Такая разница в строении отражается на свойствах молекулы коллагена», — объясняет Валентина Храмова.Основную роль в организме играют коллаген I, II и III типа.I тип коллагена на 80-90% содержится в коже, костях, сосудах. Он обеспечивает прочность, упругость и структурную целостность этих тканей.II тип коллагена в основном присутствует в хрящевой ткани и играет ключевую роль в здоровье суставов.«Коллаген этого типа обеспечивает гладкость и упругость суставных хрящей, что позволяет им бесшумно и свободно двигаться, без всем знакомого хруста», — объясняет Елена Мановска.III тип коллагена есть в коже, кровеносных сосудах и внутренних органах. Он помогает сохранять упругость тканей и поддерживать структуру сосудов.Менее распространены, но также важны коллаген IV и V типов.«IV тип коллагена образует основную составляющую базальной мембраны, которая разделяет эпителиальные и мезенхимальные ткани. Он играет важную роль в поддержании функций тканей и органов, — говорит Елена Мановска.V тип коллагена часто присутствует в соединительных тканях, таких как кожа, суставы и кровеносные сосуды. Этот тип коллагена помогает в образовании и укреплении коллагеновых волокон».По происхождению коллаген делится на:животный;морской;растительный.«Животный коллаген получают из костей и шкуры крупного рогатого скота. Морской выпускается на основе рыбьей кожи и чешуи. Есть ряд публикаций, в которых считается, что морской коллаген по своей структуре аминокислот является наиболее близким к человеческому, — говорит Валентина Храмова. — Минус морского коллагена — в возможных аллергических реакциях. Кроме того, он менее стабилен, чем коллаген млекопитающих из-за низкого уровня аминокислот — пролина и гидроксипролина».Спорным, по мнению эксперта, является растительный коллаген.«Ряд специалистов считают, что растительного коллагена вообще не существует и что коллаген есть лишь в организмах животных и людей, — объясняет дерматолог. — Однако некоторые уверены, что этот белок можно получить из проращенных семян пшеницы, овса. Однако он не содержит незаменимых аминокислот и всего аминокислотного набора, присущего коллагену животных».Какой коллаген лучше для суставов«Разные виды коллагены воздействуют только на определенные части организма. Если человеку необходимо улучшить подвижность суставов, то лучше обратить внимание на коллаген II типа, так как он является основным компонентом хрящевой ткани», — советует Елена Мановска.Если выбирать источник коллагена, то для крепких суставов, хрящей и костей врачи рекомендуют к покупке животный коллаген. В нем как раз больше коллагена II типа.«Также можно выбрать добавки с дополнительными компонентами: глюкозамином, хондроитином, MSM. Они помогут восстановить хрящевую ткань, снять воспаление и боли в суставах», — советует Валентина Храмова.Какой коллаген лучше для кожи«Для красоты кожи и сокращения количества морщин лучше подойдут коллагены типа I и III, так как они помогают повысить эластичность кожи», — рекомендует Елена Мановска.«Обращайте внимание, чтобы в составе были витамин С и хондроитин сульфат. Такая комбинация при регулярном приеме позволит добиться оптимального увлажнения кожи, улучшить ее тургор, замедлить процессы старения и образования морщин, укрепить ногти и волосы. Кроме того, такой состав хорошо влияет на состояние хрящевой ткани», — говорит Валентина Храмова.В какой форме лучший коллаген: порошок, жидкий, капсулы или таблеткиПо словам Валентины Храмовой, эффективность коллагена зависит от степени его гидролизации: чем мельче разбито длинное волокно коллагена, тем скорее он усваивается. Лучше всего принимать коллаген, гидролизованный до смеси пептидов и аминокислот.«Коллагеновые добавки усваиваются не в виде целых молекул коллагена, а в виде аминокислот — строительных блоков белков. Когда вы потребляете коллагеновые добавки, они перевариваются ферментами в вашем желудке и кишечнике, а затем всасываются в кровь. Оттуда аминокислоты распределяются по различным тканям вашего организма, где они могут быть использованы для производства нового коллагена или других белков», — объясняет процесс дерматолог.Сейчас большинство производителей выпускают уже гидролизованный коллаген — в жидкой форме, порошке или капсулах.Порошок — это гидролизованный белок, который легко растворяется в воде и быстро усваивается организмом. Его можно добавлять в напитки, смузи, йогурты или каши. Однако эксперт советует выбирать порошок в порционных пакетиках. Если упаковка большая, туда может попадать влага, что снизит качество коллагена.Жидкий коллаген — это концентрированный белок, а точнее, пептиды, которые хорошо усваиваются и имеют высокую биодоступность. Такой коллаген можно пить в чистом виде или смешивать с водой, соком или молоком.Капсулы и таблетки — это сухой белок, который покрыт желатиновой оболочкой или прессован в твердую форму. Добавка в таком виде удобна для приема, так как не имеет вкуса и запаха. Однако важно обращать внимание на состав капсулы. Принимать такой коллаген рекомендуют во время еды, запивая достаточным количеством воды.«Нельзя ответить однозначно, в какой форме коллаген лучше усваивается. Разные типы коллагена могут оказывать различное воздействие на разные ткани и органы», — объясняет Валентина Храмова.Какой коллаген лучше купитьВыбирайте гидролизованный коллаген. Негидролизованный коллаген хуже переваривается и усваивается организмом.Покупайте добавки, которые получены из высококачественных источников — из животных, которых кормят травой, из диких рыб, которые росли в естественных условиях. Выбирайте коллаген, протестированный на чистоту, эффективность и безопасность, без ароматизаторов и аллергенов.Добавки с коллагеном обязательно должны включать витамин С (он способствует синтезу белка и помогает генерировать организму собственный коллаген), а также цинк, медь, низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и селен.Как пить коллагенКоллаген совместим с большинством продуктов и других микроэлементов. Но для достижения желаемого эффекта важна регулярность. Поэтому его нужно принимать ежедневно, без перерывов и пропусков.Мнение о продолжительности курса приема у экспертов разнится. Терапевт Елена Мановска считает, что для достижения максимального эффекта рекомендуется принимать коллаген курсом от 10 до 30 дней.«Оптимальная дозировка может варьироваться в зависимости от индивидуальных потребностей и рекомендаций врача. Обычно она составляет от 5 до 10 граммов в день», — говорит терапевт.Дерматолог Валентина Храмова считает, что для более стабильного и длительного результата нужно принимать коллаген не менее 3-6 месяцев. При этом первые улучшения можно заменить уже через 2-4 недели.«Принимать коллаген можно в любое время дня. Но если уровень гидролизации низкий, желательно пить его утром натощак или перед сном», — советует Храмова.Побочные эффекты коллагена«Передозировка коллагена маловероятна, так как он обычно хорошо переносится организмом. Однако излишек этого белка может вызвать дискомфорт в желудке или диарею», — предупреждает Елена Мановска.Кроме того, не следует употреблять добавки людям с аллергией на продукты животного происхождения или при индивидуальной непереносимости коллагена.«Перед началом приема коллагена важно проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний и при приеме лекарств», — говорит терапевт.

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