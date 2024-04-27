Датские биологи совершили прорыв в области медицины

Исследователи Датского технического университета обнаружили в кишечнике бактерию, производящую ферменты, благодаря которым любая группа крови может быть превращена в самую востребованную в мире – первую.

В ходе исследований было установлено, что данная бактерия способна расщеплять определенные вещества в микрофлоре.

Биологи применили это свойство для крови, очищая II, III и IV группы от антигенов. Как итог – I группа.

Бактерия получила название Akkermansia muciniphila. Новое открытие позволит медикам избегать ошибок при переливании крови, пишет портал Nature Microbiology.

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