Датские биологи совершили прорыв в области медицины
В ходе исследований было установлено, что данная бактерия способна расщеплять определенные вещества в микрофлоре.
Биологи применили это свойство для крови, очищая II, III и IV группы от антигенов. Как итог – I группа.
Бактерия получила название Akkermansia muciniphila. Новое открытие позволит медикам избегать ошибок при переливании крови, пишет портал Nature Microbiology.
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