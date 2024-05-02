Стало известно о влиянии мелатонина на эмоциональное состояние пожилых людей
По данным ученых, мелатонин также снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, что приводит к повышению качества жизни.
В свете полученных результатов, ученые считают, что мелатонин и продукты, богатые этим гормоном, могут стать перспективным объектом исследования.
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