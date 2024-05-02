Стало известно, вредно ли спать в носках
Некоторые люди считают, что носки помогают им засыпать комфортнее, поддерживая тепло в ногах и стабилизируя температуру тела. Однако есть опасения, что это может привести к грибковым инфекциям из-за накопления тепла и влаги, а также к дерматологическим проблемам от синтетических материалов носков.
Особенно важно учитывать состояние здоровья при принятии решения спать в носках.
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