Стало известно, вредно ли спать в носках

Врач Владимир Иванов указал, что сон в теплых носках может быть опасен для людей с атеросклерозом артерий ног, проблемами с кровообращением, сахарным диабетом и кожными заболеваниями. Это может привести к развитию гнойно-некротических заболеваний и некроза.Некоторые люди считают, что носки помогают им засыпать комфортнее, поддерживая тепло в ногах и стабилизируя температуру тела. Однако есть опасения, что это может привести к грибковым инфекциям из-за накопления тепла и влаги, а также к дерматологическим проблемам от синтетических материалов носков.Особенно важно учитывать состояние здоровья при принятии решения спать в носках.

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