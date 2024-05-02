Невролог Кружалов: инсульт можно спутать с эпилепсией и другими заболеваниями

Врач-невролог Александр Кружалов рассказал о заболеваниях, с которыми можно перепутать инсульт.Невролог Кружалов рассказал, что существуют заболевания, симптомы которых напоминают картину инсульта – опасного для жизни нарушения мозгового кровообращения, возникающего из-за закупорки тромбом или разрыва сосуда. Одним из таких недугов врач назвал эпилепсию, которая является хроническим неинфекционным заболеванием головного мозга, вызывающим судорожные припадки вследствие чрезмерных нейронных разрядов. Частота таких припадков зависит от степени тяжести заболевания. Эпилептический припадок может случиться у человека раз в жизни, а может исчисляться десятками за день; у некоторых людей такие приступы происходят исключительно ночью, во сне.Заболеть эпилепсией можно в любом возрасте, у взрослых людей причиной ее возникновения становятся перенесенные инсульты, опухоли, сосудистые поражения головного мозга, клещевой энцефалит, метаболические нарушения, травмы.«После приступа эпилепсии могут развиться временные нарушения, характерные для инсульта: нарушение речи и слабость или паралич конечностей. Эти симптомы носят обратимый характер», - поделился Кружалов.Врач-невролог добавил, что другими заболеваниями, с которыми можно спутать инсульт, являются мигрени и рассеянный склероз. При мигрени наблюдаются симптомы в виде нарушений зрения и речи, головокружения, слабости в конечностях, потери равновесия. При рассеянном склерозе – различные неврологические нарушения, включая свойственные мозговому удару.Кроме того, дополнил Кружалов, инсульт можно спутать с последствиями черепно-мозговой травмы.«В любом случае при внезапном возникновении неврологических симптомов нужно немедленно обратиться за медицинской помощью, и ни в коем случае не заниматься самолечением», - подчеркнул специалист.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки