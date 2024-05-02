Можно даже худеющим: 4 способа сделать пиццу полезной назвала диетолог Гончар

Многие любят побаловать себя пиццей, это блюдо давно перестало быть экзотическим на нашем столе. Некоторые заказывают продукт в доставке, другие готовят дома. Но полезна ли пицца? Есть четыре признака здорового блюда, которое можно есть даже худеющим.Основа пиццы — тонкое или толстое тесто, поэтому считается, что блюдо это высококалорийное и не самое полезное. Но так ли это на самом деле и можно ли есть пиццу хотя бы несколько раз в месяц? Или стоит отказаться от нее?Рассказывает Виктория Гончар — диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Плюсы и минусы пиццыПицца содержит в себе весь набор питательных веществ. Тесто — источник углеводов, начинки содержат белки, а сыр — жиры. Теоретически в пицце реально найти даже пищевые волокна. Например, клетчатка присутствует в томатном соусе или овощных начинках.Проблема в том, что помимо основных нутриентов в пицце содержатся и вредные компоненты, причем нередко — в избыточном количестве. Прежде всего это насыщенные жиры и соль. Покупные варианты также могут иметь в составе трансжиры, злоупотребление которыми повышает риски ожирения, болезней сердечно-сосудистой системы и печени.Как часто можно есть пиццуЗдоровый человек, который следит за фигурой, может есть пиццу 1–2 раза в неделю, но только при соблюдении ряда условий.Первое правило: не стоит съедать по половине пиццы за один прием, нормальной порцией считается один кусочек весом 100–150 граммов.Второе правило: есть пиццу лучше в первой половине дня не позднее 13-14 часов.Кому нельзяОграничить употребление пиццы следует людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией. Угощаться блюдом им стоит не чаще пары раз в месяц, отдавая предпочтение начинкам из нежирного мяса или овощей. Пицца с жирной и пересоленной колбасой пепперони — точно не лучший выбор, если вы страдаете от проблем с артериальным давлением.Противопоказание к употреблению классической пиццы — целиакия или непереносимость растительного белка глютена, который содержится в злаковых культурах. Пациентам с таким диагнозом разрешено есть исключительно пиццу на безглютеновом тесте, например из гречневой, кукурузной или рисовой муки.Исключить пиццу из рациона также надо тем, кто страдает от ожирения или сахарного диабета. Впрочем, как и все изделия из пшеничной муки. В крайнем случае, если съесть кусочек пиццы очень хочется, можно испечь ее на цельнозерновой пшеничной муке, которая имеет более низкий гликемический индекс. Но даже в такой адаптированной версии пицца должна быть редким исключением, а не постоянным компонентом рациона.Как сделать пиццу полезнееГотовьте домаЭто дает больше уверенности в качестве продуктов, позволяя экспериментировать с рецептами — менять начинки, регулировать количество ингредиентов и так далее.Выбирайте тонкое тесто и цельнозерновую мукуИногда в Интернете можно встретить рецепты низкокалорийной пиццы с основой из овощей. Безусловно, такой вариант имеет право на существование и будет весьма полезен, однако к настоящей пицце он имеет весьма опосредованное отношение. Скорее, это запеканка из овощей, которая вряд ли удовлетворит того, кто действительно хочет пиццы.Чтобы сохранить аутентичность блюда, но сделать его менее калорийным, лучше выбрать тонкое тесто, а муку частично заменить на цельнозерновую. Еще один лайфхак — съесть только часть кусочка с начинкой, а от корочки отказаться.Без колбасы и беконаНачинку из колбасы, бекона и прочих копченостей лучше заменить ломтиками курицы или нежирной говядины. Однозначно не стоит превращать пиццу в мясной пирог из множества мясных продуктов. Чем проще начинка, тем полезнее. Из сыров лучше выбирать моцареллу или адыгейский сыр, которые обладают меньшей жирностью.Не забывайте про овощиСтарайтесь увеличивать количество овощных ингредиентов. Вместо сливочного соуса лучше использовать томатный. Для начинки подойдут кусочки болгарского перца, грибы, артишоки, баклажаны, кабачки, шпинат или руккола. Кстати, овощи будет полезно использовать и в качестве гарнира. Пусть одну половину порции составит кусочек пиццы, а вторую — легкий овощной салат. Клетчатка поможет быстрее насытиться, замедлит усваивание углеводов и предупредит резкий скачок глюкозы в крови после приема пищи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки