Врач Островская: для куличей лучше использовать пшеничную или ржаную муку
«Если вы хотите, чтобы куличи были более воздушными и светлыми, обратите внимание на овсяную, кукурузную или кокосовую муку. Можно частично добавить одну из них в общую массу пшеничной или ржаной муки», – рассказала специалист.
Также в куличи можно добавлять орехи – это увеличит содержание полезных микроэлементов, жиров и белка в куличе. В качестве начинки для куличей лучше использовать не засахаренные цукаты, а выбрать натуральные сухофрукты.
«Помните: чем более высушены сухофрукты изначально, тем меньше в них содержание сахара. Соответственно, в них меньше веществ, которые используются для длительного хранения. Выбирайте сухофрукты, которые можно размочить, нарезать кусочками и добавить в кулич», – отметила специалист.
Также врач посоветовала использовать минимальное количество сахара только для придания сладкого привкуса или отдайте предпочтение сахарозаменителям – эритриту, стевии или сукралозе.
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