Откуда берутся тромбы и чем они опасны, рассказал флеболог Шишкин

Одно из самых опасных осложнений, если страдают сосуды и нарушается кровообращение, — тромбоз. Это образование внутри артерии или вены сгустка крови, который нарушает приток крови к определенной части тела.Тромбоз вен — это заболевание, при котором внутри сосудов образуются кровяные сгустки. Они препятствуют нормальному кровотоку и могут стать причиной серьезных осложнений, вплоть до летального исхода.Но откуда берутся тромбы и почему они смертельно опасны? На этот вопрос нам ответил Андрей Шишкин — флеболог, хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.Есть разница: тромбоз глубоких и поверхностных венВажно различать тромбоз глубоких вен и поверхностных. Тромбоз глубоких вен, или флеботромбоз, почти всегда поражает сосуды ног и малого таза. Это очень серьезное состояние, которое требует экстренной медицинской помощи. Оторвавшийся тромб может попасть в кровоток и вызывать закупорку или эмболию легочной артерии.Особую опасность представляют флотирующие тромбы. Такие сгустки крови недостаточно плотно крепятся к сосудистой стенке. Они как бы плавают в кровотоке и рискуют в любой момент оторваться.Тромбоз поверхностных вен носит название тромбофлебит и сопровождается воспалением сосудистой стенки. Болезнь может затрагивать как вены таза и ног, так и верхних конечностей, и грудной клетки. Например, на руке тромбофлебит может проявиться после капельницы.Без своевременного лечения тромбофлебит может привести к воспалению вены и уплотнению стенок сосуда. Со временем сосуд может просто утратить свои функции частично или полностью. При определенных условиях тромбофлебит может перейти в тромбоз глубоких вен, особенно если кровяной сгусток в поверхностных венах находится рядом с крупными магистральными сосудами.Причины тромбозаТромбоз может иметь разные причины, которые условно можно разделить на три группы.Нарушение свертываемости кровиЗдесь важную роль играет генетическая предрасположенность. Некоторые люди имеют врожденные мутации генов, которые повышают риски нарушения свертывания крови и делают ее более склонной к формированию тромбов. К проблемам со свертываемостью крови также может приводить прием некоторых лекарственных препаратов.Замедление кровотокаСнижение скорости кровотока бывает связано с варикозным расширением вен, при котором в нижних конечностях происходит застой крови. Факторами риска в этом случае также могут выступать беременность и лишний вес.К нарушению кровотока также способна приводить длительная иммобилизация — отсутствие движения. Например, во флебологии есть такое понятие, как «тромбоз путешественника». Длительное пребывание в одной и той же статичной позе во время поездок или перелетов на дальние расстояния повышает вероятность застоя крови в ногах и образования тромбов. В зоне риска также находятся люди, которые по тем или иным причинам долгое время вынуждены соблюдать постельный режим.Повреждения сосудистой стенкиПовреждение внутренней сосудистой стенки может быть следствием травм, хирургических вмешательств, перенесенных инфекций.Симптомы тромбозаК основным признакам относят отечность, боль, иногда — повышение местной температуры кожи. В остальном симптомы тромбоза варьируются в зависимости от места локализации тромба.Например, тромбофлебит имеет более яркие внешние проявления: вена уплотняется, начинает выпирать из-под кожи. Кожа в области тромба может покраснеть на фоне воспалительного процесса. При тромбозе глубоких вен наиболее характерным симптомом становятся распирающие боли. Болезненные ощущения локализуются ниже зоны закупорки вены и усиливаются при нагрузке на ноги.Как лечатПри обнаружении признаков тромбоза следует как можно быстрее обратиться к врачу. Стандарт диагностики заболевания — ультразвуковое исследование. Оно позволяет оценить состояние тромба, его локализацию и т.д.В подавляющем большинстве случаев тромбозы лечат консервативно, причем как тромбофлебит, так и поражение глубоких вен. Медикаментозная терапия может включатьантикоагулянты — препараты для разжижения крови;тромболитики — для растворения тромба;антиагреганты, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию сгустков крови.Дополнительно для улучшения венозного оттока врач может порекомендовать компрессионную терапию — ношение специального белья.Возможна и хирургияПри обширных тромбозах с риском легочной тромбоэмболии можно применять кава-фильтры. Это специальные ловушки для тромбов, которые перехватывают сгустки крови и блокируют их продвижение дальше по сосудам. Крайне редко используют тромбэктомию — хирургическое удаление тромба. К такому методу прибегают лишь в экстренных случаях, когда есть серьезная угроза жизни пациента.В целом современные препараты позволяют успешно лечить заболевание консервативным путем. При этом медикаментозную терапию могут проводить как в амбулаторных условиях, так и с госпитализацией пациента в стационар. Окончательное решение принимает врач на основе результатов УЗИ-диагностики.

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