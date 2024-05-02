Невролог Богданов: избежать инсульта помогает забота о сосудах и подвижный образ жизни

По словам невролога Рината Богданова, для предотвращения инсульта важно не допускать развития атеросклероза.Невролог Богданов объяснил в интервью, что в обычной жизни помогает избежать возникновения инсульта. Медик подчеркнул, что важнейшим методом профилактики этого опасного мозгового нарушения является забота о сосудах – особенно важно для сохранения здоровой сосудистой системы не допускать появления тромбов и холестериновых бляшек, ассоциированных с атеросклерозом.«В трех случаях из четырех острое нарушение мозгового кровоснабжения происходит из-за блокировки кровотока, поэтому самыми действенными методами профилактики является борьба с заболеваниями, которые вредят сосудам, — атеросклерозом и повышенным давлением (гипертонией)», - констатировал Богданов в разговоре с «Лентой.ру».Невролог добавил, что риск инсульта также снижается, если человек не курит – курильщики в большей степени подвержены данной патологии.Кроме того, сказал Богданов, избежать инсульта помогает подвижный образ жизни – малоподвижность врач отнес к наиболее серьезным факторам риска его возникновения.«Очень важно сохранять физическую активность после 45 лет. Сидеть на диване и потреблять БАДы – это не очень хорошая стратегия», - предупредил эксперт.Врач обратил внимание на то, что риск инсульта серьезно возрастает из-за привычки переедать, нарушений сердечного ритма, хронических недосыпов. Эти факторы люди вполне способны контролировать и корректировать самостоятельно, резюмировал специалист.

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