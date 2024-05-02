Гематолог Серяков назвал причины густой крови, ведущей к тромбам и инсульту

Гематолог Александр Серяков объяснил, почему может появиться густая кровь, повышающая риск опасных патологий (одна из причин – возраст).Гематолог Александр Серяков констатировал: густую кровь медицина рассматривает как гиперкоагуляционный синдром, в его случае кровь подвергается быстрому сворачиванию. Он отметил, что такое повышенное сгущение крови говорит о медленном кровотоке, из-за которого кровь плохо циркулирует в сосудах, создавая предпосылки к образованию тромбов.«Опасность густой крови – это замедление и затруднение кровотока в сосудах, в том числе в сердце, головном мозге, почках и легких. Высок риск образования тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. В крайних случаях возможна закупорка тромбом легочной артерии», - рассказал Серяков Здоровью Mail.ru.Гематолог назвал причины такой густой крови, ведущей к тромбам и инсульту, а также к другим опасным нарушениям.Возраст от 50 лет;Избыточный вес;Высокий уровень холестерина в крови;Вредные привычки, включая курение и алкоголизацию;Ожоги;Переохлаждение организма;Хирургические операции;Травмы сосудов;Воспалительные процессы;Малоподвижность.Неправильное питание;Интоксикация организма.Серяков подчеркнул, что препараты, призванные разжижать кровь, необходимо принимать исключительно под контролем врача. Их самостоятельный прием связан с высоки риском желудочных язв и внутренних кровотечений.Как понять, что кровь густая? Гематолог Серяков констатировал:«При сгущении крови у человека могут появляться: головные боли и головокружение, покалывание, онемение и жжение в конечностях, ухудшение зрения и слуха, сильная одышка, беспокойство и повышенная тревожность, повышенная сонливость, болевой синдром в мышцах».

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