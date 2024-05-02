Гематолог Серяков назвал причины густой крови, ведущей к тромбам и инсульту
Гематолог Александр Серяков объяснил, почему может появиться густая кровь, повышающая риск опасных патологий (одна из причин – возраст).
Гематолог Александр Серяков констатировал: густую кровь медицина рассматривает как гиперкоагуляционный синдром, в его случае кровь подвергается быстрому сворачиванию. Он отметил, что такое повышенное сгущение крови говорит о медленном кровотоке, из-за которого кровь плохо циркулирует в сосудах, создавая предпосылки к образованию тромбов.
«Опасность густой крови – это замедление и затруднение кровотока в сосудах, в том числе в сердце, головном мозге, почках и легких. Высок риск образования тромба, который может привести к инфаркту или инсульту. В крайних случаях возможна закупорка тромбом легочной артерии», - рассказал Серяков Здоровью Mail.ru.
Гематолог назвал причины такой густой крови, ведущей к тромбам и инсульту, а также к другим опасным нарушениям.
Возраст от 50 лет;
Избыточный вес;
Высокий уровень холестерина в крови;
Вредные привычки, включая курение и алкоголизацию;
Ожоги;
Переохлаждение организма;
Хирургические операции;
Травмы сосудов;
Воспалительные процессы;
Малоподвижность.
Неправильное питание;
Интоксикация организма.
Серяков подчеркнул, что препараты, призванные разжижать кровь, необходимо принимать исключительно под контролем врача. Их самостоятельный прием связан с высоки риском желудочных язв и внутренних кровотечений.
Как понять, что кровь густая? Гематолог Серяков констатировал:
«При сгущении крови у человека могут появляться: головные боли и головокружение, покалывание, онемение и жжение в конечностях, ухудшение зрения и слуха, сильная одышка, беспокойство и повышенная тревожность, повышенная сонливость, болевой синдром в мышцах».
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