Перечислены главные продукты для долголетия

Чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, важно отказаться от употребления обработанных продуктов. Также есть пища, которая омолаживает организм.Овощи. Эффективнее всего замедляют старение и защищают от рака брокколи, белокочанная, брюссельская капуста. 3/4 вашей тарелки должны быть заполнены овощами.Темнолистая зелень. Такие овощи защитят от рака, сахарного диабета и других болезней за счёт фолиевой кислоты в составе.Жирная рыба. Она богата белком и омега-3. Ешьте дважды в неделю лосось.Оливковое масло первого холодного отжима. Для снижения вероятности смерти от болезней сердца, нейродегенеративных, респираторных болезней и рака нужно в день употреблять всего половину чайной ложки такого масла.Фрукты. Употребляйте такие, которые содержат мало сахара и много антиоксидантов.Ферментированные продукты. Например, комбуча, кимчхи.Фундук и орехи. Они полезны в первую очередь для сердца.Йогурт. Если его употреблять часто, то он поможет снять стресс, успокоиться, улучшить сон.Тёмный шоколад. Ешьте такой, который содержит 75% и больше какао.Бобовые. Они помогут нормализовать уровень сахара в крови, снизить холестерин, риск возникновения рака толстой кишки.Томаты. В их состав входит ликопин, антиоксиданты, витамин С.

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