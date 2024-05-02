The Conversation: хранение хлеба в холодильнике улучшает его полезные свойства

Недавние исследования подтверждают то, что многие хозяйки знают и используют давно: хранить хлеб в холодильнике полезно. Это не только помогает дольше сохранять его свежим, но еще и улучшает качество продукта.О новой работе группы ученых рассказала публикация в издании The Conversation. Ученые сообщают, что при выпечке хлеба крахмал расширяется, он превращается в полутвердый гель, а в этой форме продукт легче усваивается организмом. Клеткам в этом случае проще перерабатывать и глюкозу, что содержится в крахмале.Но при охлаждении хлеба крахмал вновь сокращается в размерах и обретает твердую форму. Он уже трудно расщепляется пищеварительными ферментами, соответственно, усвоение глюкозы снижается, продукт становится менее вредным для сосудов и для фигуры.Самый большой плюс хранения хлеба в морозильной камере в том, что он при этом помогает избежать скачков сахара в крови. А это существенно снижает риски метаболических отклонений и сердечно-сосудистых патологий.После морозилки хлеб положить в микроволновку или тостер, даже просто пожарить на сковородке. После чего уровень поглощения глюкозы снижается примерно на четверть. Любопытно, что обжарка хлеба после замораживания и разморозки, как показал эксперимент, дает снижение уровня глюкозы на 39%.Недавно мы рассказали о выявленной китайскими учеными из Сямэньского университета новой причине набора веса в пожилом возрасте. Оказалось, что провокатором становится так называемое возрастное воспаление.

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