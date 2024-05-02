Малышева раскрыла неожиданную опасность диабета для глаз

Сахарный диабет может привести к проблемам со зрением вплоть до его полной потери, заявила врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, речь идет о диабетической ретинопатии, когда поражаются сосуды глаз. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что при этом заболевании страдает главная часть глаза — сетчатка.При диабете страдает главная часть нашего глаза — сетчатка. Повреждаются в первую очередь мелкие сосуды, а потом все остальные. Дело в том, что офтальмологи видят диабетические изменения еще тогда, когда человек может не знать, что у него диабет, — сказал Коновалов.Как подчеркнула Малышева, при диабете также не исключен повышенный холестерин, который в свою очередь может откладываться в коже, в частности на веках, и приводить к образованию ксантелазмов. Она добавила, что опасность диабета для глаз состоит в том, что растут неполноценные сосуды и возникает кровоизлияние. По словам врача, для диабетиков, у которых есть поражение на глазном дне, существуют специальные уколы блокатора фактора роста сосудов, помогающие справиться с последствиями болезни.Ранее врач Анастасия Тараско заявила, что причиной появления сахарного диабета у детей может быть генетическая предрасположенность, вирусы и дефицит витаминов. По ее словам, на развитие заболевания также может повлиять неблагоприятная экологическая обстановка. Она пояснила, что в первую очередь необходимо установить, какого типа диабет у ребенка.

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