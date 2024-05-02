Клюква защищает от хронических заболеваний

Результаты исследования, опубликованные на портале NPJ Biofilms and Microbiomes, проливают свет на потенциальные пользы клюквы для здоровья кишечника и предотвращения хронических заболеваний. Канадские ученые из Universit? Laval провели изыскания, показавшие, что клюква может улучшить микробиоту кишечника, снизить воспаление и помочь избежать заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.Ключевым фактором, способствующим этим благоприятным изменениям, являются полифенолы и олигосахариды, содержащиеся в ягодах клюквы. В ходе исследования 40 добровольцев принимали капсулы клюквенной добавки дважды в день, что эквивалентно употреблению 60 граммов свежей клюквы.Результаты показали, что экстракт клюквы способствует развитию благоприятных бактерий, таких как Bifidobacterium, которые связаны с снижением риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клюква оказывает положительное воздействие на бактерию Akkermansia muciniphila, играющую важную роль в слизистой оболочке кишечника, что помогает снизить воспаление и укрепить кишечный барьер.Ученые отмечают, что уже через четыре дня регулярного употребления клюквенного экстракта были зафиксированы благоприятные изменения в микробиоте кишечника, что может способствовать уменьшению воспаления и улучшению прогноза при хронических заболеваниях. Эти результаты подчеркивают потенциальную важность клюквы в поддержании здоровья кишечника и профилактике хронических заболеваний.

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