Клюква защищает от хронических заболеваний
Ключевым фактором, способствующим этим благоприятным изменениям, являются полифенолы и олигосахариды, содержащиеся в ягодах клюквы. В ходе исследования 40 добровольцев принимали капсулы клюквенной добавки дважды в день, что эквивалентно употреблению 60 граммов свежей клюквы.
Результаты показали, что экстракт клюквы способствует развитию благоприятных бактерий, таких как Bifidobacterium, которые связаны с снижением риска диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клюква оказывает положительное воздействие на бактерию Akkermansia muciniphila, играющую важную роль в слизистой оболочке кишечника, что помогает снизить воспаление и укрепить кишечный барьер.
Ученые отмечают, что уже через четыре дня регулярного употребления клюквенного экстракта были зафиксированы благоприятные изменения в микробиоте кишечника, что может способствовать уменьшению воспаления и улучшению прогноза при хронических заболеваниях. Эти результаты подчеркивают потенциальную важность клюквы в поддержании здоровья кишечника и профилактике хронических заболеваний.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий