Врач Панина предостерегла от употребления шашлыка с шампанским

Шашлыки нельзя считать полезной пищей, поскольку в них содержатся канцерогены, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Ситуация усугубиться, если вместе с шашлыками употреблять спиртное. Так, по словам врача-гастроэнтеролога, врача-диетолога «СМ-Клиника» Натальи Паниной, при употреблении 150 мл водки, чуть больше 1 л пива, полбутылки вина вместе с шашлыком может возникнуть острый панкреатит.«Чем больше доза, тем больше риск возникновения заболевания», — объяснила специалист в разговоре с «Газетой.ру».Такая реакция связана со способностью алкоголя нарушать кровообращение в поджелудочной железы, что вызывает спазм сфинктеров, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь.Поскольку при употреблении жареного мяса ферменты и желчь выделяются активнее, происходит повреждение клеток поджелудочной. В результате возникает воспаление органа и даже некроз.При этом самыми вредным вредным считает алкоголь, содержащий газы.

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