Врач Панина предостерегла от употребления шашлыка с шампанским
«Чем больше доза, тем больше риск возникновения заболевания», — объяснила специалист в разговоре с «Газетой.ру».
Такая реакция связана со способностью алкоголя нарушать кровообращение в поджелудочной железы, что вызывает спазм сфинктеров, через которые железа и желчный пузырь выделяют ферменты и желчь.
Поскольку при употреблении жареного мяса ферменты и желчь выделяются активнее, происходит повреждение клеток поджелудочной. В результате возникает воспаление органа и даже некроз.
При этом самыми вредным вредным считает алкоголь, содержащий газы.
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