Как навсегда забыть о гипертонии: упражнения доктора Шишонина

Упражнения от доктора Шишонина, которые помогут стабилизировать давление и постепенно избавиться от применения дорогостоящих препаратов.В статье доктор Александр Шишонин покажет какие упражнения необходимо выполнять, чтобы нормализовать давление.Упражнения для лечения гипертонииНазначение разминкиУсиление кровотока в дельтовидных, трапециевидных мышцах и мышцах между лопаток. Это позволит выполнять основные упражнения комплекса с максимальной эффективностью.Исходное положение.Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.Порядок выполненияРазминка включает 3 базовых упражнения. Все упражнения выполняются с использование гантелей. На начальном этапе лучше использовать детские гантели. В дальнейшем вес гантелей можно увеличить.Упражнение 11. Голову выдвигаем вперед.2. Поднимает руки в стороны до горизонтали.3. Опускаем руки в исходное положение.Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил, — мышцы должны начать «гореть» и болеть. Возвращаемся в исходное положение и отдыхаем 1-3 минуты, чтобы мышцы расслабились.Упражнение 21. Голову выдвигаем вперед.2. Поворачиваем правое плечо вперед.3. Поднимает руки наискосок до горизонтали.4. Опускаем руки в исходное положение.5. Возвращаем плечо в исходное положение.Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил.Отдыхаем 1-3 минуты.Делаем все тоже самое, но вперед теперь поворачиваем левое плечо. Отдыхаем 1-3 минуты.Упражнение 31.Голову выдвигаем вперед.2. Поднимает руки перед собой (вперед) до горизонтали.3. Опускаем руки в исходное положение.4. Возвращаем голову назад в исходное положение.Упражнение выполняется столько раз, сколько хватит сил. Отдыхаем 1-3 минуты.Обратите внимание! Каждое упражнение выполняется по одному подходу, но движения выполнять столько раз на сколько хватит сил.На этом базовая разминка закончена. Переходим к лечебной части гимнастики. Научимся самостоятельно выполнять базовый вариант первого упражнения, которое называется «Факир».Упражнение «ФАКИР»Назначение упражнения.Упражнение «Факир» предназначено для проработки мышц грудного отдела и глубоких мышц шеи.Исходное положение.Упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Порядок выполнения1. Руки разводим в стороны под 90 градусов и поворачиваем ладонями вверх.2. Сводим ладони над головой. Локти в стороны. Ладонями сильно надавливаем друг на друга.3. Поворачиваем голову влево и удерживаем такое положение от 5 до 15 секунд.Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в грудном отделе и под затылком. Обязательно сконцентрируйтесь на этих ощущениях, чтобы добиться от упражнения максимального результата.Завершение упражненияУпражнение завершаем строго в обратном порядке.1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.2. Возвращаем руки в исходное положение. Обе руки опущены вдоль тела.Выполняем упражнение в другую сторону.1. Руки разводим в стороны под 90 градусов и поворачиваем ладонями вверх.2. Сводим ладони над головой.3. Поворачиваем голову вправо и удерживаем такое положение от 5 до 15 секунд. 4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке, — сначала голова, потом руки.Обратите внимание! Упражнение выполняется от 5 до 10 раз, в зависимости от Вашего физического состояния. Между упражнениями обязательно расслабляйтесь в течение 30 секунд.Упражнение «Гусь»Назначение Упражнения.Упражнение «Гусь» предназначено для повышения эластичности и гибкости шеи. При этом прорабатываются глубокие мышцы, которые могут сдавливать сосуды, артерии и нервы.Проработка глубоких мышц ведет к нормализации кровотока в сосудах и предотвращению зажима нервов.Данное упражнение является наиболее эффективным из всего комплекса. Тем не менее, ограничиваться лишь его выполнением не стоит. Ощутимых результатов можно добиться лишь при выполнении всех упражнений методики.Исходное положение.Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.Порядок выполнения1. Максимально выдвигаем голову вперед. Лицо смотрит прямо и не должно наклоняться.2. Поворачиваем голову вправо и тянемся кончиком носа к подмышке.3. Тянемся до возникновения напряжения под затылком.Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение под затылком. Обязательно сконцентрируйтесь на этом ощущении, чтобы добиться от упражнения максимальной проработки глубоких мышц.Завершение упражненияУпражнение завершаем строго в обратном порядке с соблюдением траектории движения.1. Поворачиваем голову, чтобы лицо смотрело вперед.2. Возвращаем голову назад в исходное положение.Выполняем упражнение в другую сторону.1. Максимально выдвигаем голову вперед.2. Поворачиваем голову влево и тянемся кончиком носа к подмышке.3. Тянемся до возникновения напряжения под затылком.4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке.Обратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.Упражнение «Рамка»Назначение Упражнения.Упражнение «Рамка» предназначено для проработкилестничные мышцы шеи.Перенапряжение лестничных мышц ведет к неправильной осанке, т.е. эти мышцы как бы тянут человека вниз. В этом случае, даже при идеальной проработке всех остальных мышц шеи, человек не может добиться прямой осанки и правильного положения шейных позвонков.Упражнение «Рамка» снимает внутреннее напряжение лестничных мышц, благодаря чему Ваша осанка выпрямится.Исходное положение.Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.Порядок выполнения1. Поднимаем левую руку и упираем в правое плечо таким образом, чтобы рука поднялась под 90 градусов (была параллельна полу), а локоть смотрел строго вперед.2. Поворачиваем голову в лево. Упираемся подбородком в левое плечо.3. Одновременно давим рукой на правое плечо, а подбородком на левое. В таком положении удерживаем напряжение 5, 10, 15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении в лестничных мышцах.Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в лестничных мышцах и обязательно сконцентрироваться на этом ощущении, чтобы добиться от упражнения желаемого результата.Завершение упражненияУпражнение завершаем строго в обратном порядке.1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.2. Возвращаем руку в исходное положение. Левая рука опущена вдоль тела.Выполняем упражнение в другую сторону1. Упираемся правой рукой в левое плечо.2. Поворачиваем голову вправо и упираемся подбородком в правое плечо.3. Удерживаем напряжение, не забывая про концентрацию внимания.4. Возвращаемся в исходное положение в обратном порядке, — сначала голова, потом рука.Обратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.Упражнение «Дерево»Назначение Упражнения.Упражнение «Дерево» предназначено для проработки всех позвонков, начиная от затылка и заканчивая копчиком.Это очень важно, т.к. позвоночник является единым целым, и проработка одного лишь шейного отдела даст значительно меньший лечебный результат.Исходное положение.Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.Порядок выполнения1. Разводим руки в стороны и поднимаем их над головой.2. Соединяем кончики пальцев обеих рук, так чтобы ладошки смотрели вверх и были параллельны полу. Можете представить себе, что Вы поддерживаете потолок. Старайтесь не сгибать руки в локтях.3. Максимально выдвигаем голову вперед. Не надо наклонять лицо. В таком положении возникает напряжение от первого позвонка и до самого копчика.4. Удерживаем напряжение 10-15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении, возникшем в позвоночнике.Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в позвоночнике и обязательно сконцентрироваться на нем, чтобы добиться проработки каждого позвонка.Завершение упражненияУпражнение завершаем строго в обратном порядке.1. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит вперед.2. Возвращаем руки через стороны в исходное положение.Обратите внимание! Упражнение выполняется от 5 до 10 раз, в зависимости от Вашего физического состояния. Между упражнениями обязательно расслабляйтесь в течение 30 секунд.Упражнение «Взгляд в небо»Назначение Упражнения.Упражнение «Взгляд в небо» предназначено для проработки подзатылочной группы мышц, которые крепятся к первому и второму позвонкам. Данные мышцы очень мелкие и их проработка достаточно сложна.Важность проработки этих мышц заключается в коварности первого позвонка. Из всех позвонков шейного отдела он является самым подвижным и его нестабильность крайне сложно устранить.Упражнение «Взгляд в небо» значительно снижает опасность возникновения нестабильности в первом позвонке, а соответственно и опасность нарушения кровотока к головному мозгу.Исходное положение.Разминка и все упражнение выполняется сидя на стуле. Садимся ближе к краю стула, чтобы спина не опиралась на спинку. Спина прямая. Лицо смотрит вперед. Руки опущены вдоль тела.Обратите внимание! Спина ни в коем случае не должна опираться на спинку стула, иначе нарушится архитектура движений, и упражнения НЕ принесут желаемого результата.Порядок выполнения1. Поворачиваем голову до упора в правую сторону.2. Пытаемся поднять голову вверх. При этом напрягается подзатылочная группа мышц.3. Удерживаем напряжение 10-15 секунд, в зависимости от Вашего физического состояния. При этом концентрируем свое внимание на напряжении, возникшем в подзатылочной области.Обратите внимание! Вы должны почувствовать напряжение в подзатылочной области и обязательно сконцентрироваться на нем, чтобы добиться проработки подзатылочной группы мышц.4. Расслабляемся и поворачиваем голову до упора в левую сторону.5. Пытаемся поднять голову вверх, до возникновения напряжения.6. Удерживаем напряжение 10-15 секунд.Завершение упражненияУпражнение завершаем строго в обратном порядке.1. Опускаем голову, не поворачивая вперед.2. Возвращаем голову в исходное положение. Лицо смотрит впередОбратите внимание! Упражнение не надо выполнять по несколько раз в каждую сторону. Достаточно выполнить упражнение один раз в одну сторону и один раз в другую.

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