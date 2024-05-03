15 ВАЖНЫХ показателей, которые следует ЗНАТЬ, чтобы поддержать здоровыми мозг и тело

Дэниел Дж. Амен (Daniel G. Amen) - доктор медицины, нейробиолог, нейропсихиатр, руководитель известных во всем мире Клиник Амена (Amen Clinics Inc.). Одним из первых начал использовать компьютерную томографию мозга в психиатрии. Почетный член Ассоциации психиатров США, обладатель нескольких наград за книги и исследования.Автор 20 книг, включая бестселлер New York Times «Измените свой мозг - изменится и жизнь!», множества научных и популярных статей, аудио- и видеопрограмм. Международно признанный лектор и звезда нескольких популярных телешоу о здоровье. Книга «Измени свой мозг - изменится и тело!» основана на последних научных исследованиях и двадцатилетнем врачебном опыте автора, где он со своими коллегами исследует работу мозга с помощью новейших технологий сканирования.В шестнадцати главах-советах содержится подробная практическая информация о том, как благодаря улучшению работы мозга добиться оптимального веса, сделать кожу более здоровой и красивой, выглядеть моложе, избавиться от вредных привычек, сократить уровень стресса, укрепить иммунитет, решить многие проблемы со здоровьем, улучшить сексуальную жизнь.Мы сегодня приводим свод данных из этой книги, которые полезно знать, чтобы поддержать здоровыми мозг и тело.Показатели здоровья, которые нужно знать всем1. Индекс массы тела (ИМТ).Массу тела (в килограммах) разделить на возведенный в квадрат рост (в метрах).2. Ежедневная потребность в калориях.Базовый обмен веществ (без учета физической активности) рассчитывают по формуле:Для мужчин = 66 + [13,7 х вес (кг)] + [5 х рост (см)] — [6,8 х возраст (лет)]Для женщин = 655 + [9,6 х вес (кг)] + [1,8 х рост (см)] — [4,7 х возраст (лет)]Умножьте это число на следующее:1,2 — если вы ведете неактивный образ жизни1,375 — если вы немного активны (легкие упражнения 1–3 дня в неделю)1,55 — если вы умеренно активны (упражнения среднего темпа 3–5 дней в неделю)1,75 — если вы ведете активный образ жизни (напряженные тренировки 6–7 дней в неделю)1,9 — если вы очень активны (усиленные тренировки дважды в день или физическая работа)3. Считайте потребленное за день количество калорий (не обманывайте себя!).Очень полезно вести дневник питания.4. Желаемая масса тела.Установите реалистичную цель — вес, к которому вы стремитесь, — и следуйте к ней.5. Количество фруктов и овощей, съедаемых за день.Старайтесь есть 7-10 порций [42], чтобы снизить риск рака.6. Продолжительность сна ночью.Не обманывайте себя, считая, что нескольких часов сна хватит. Вот средние потребности в сне, в зависимости от возраста, согласно Национальному фонду сна и Национальному институту неврологических расстройств и инсульта:7. Концентрация витамина D.Попросите врача проверить у вас уровень 25-гидрокси-витамина D и, если он низкий, больше загорайте или принимайте добавки с витамином D.Низкий уровень = 908. Щитовидная железа.Сделайте анализ гормонов щитовидной железы, чтобы исключить гипотиреоз или гипертиреоз и лечитесь, если необходимо.9. С-реактивный белок.Это индикатор воспаления, который проверяется простым анализом крови. Обнаруженное воспаление может быть связано со многими болезнями и должно побудить вас действовать.10. Уровень гомоцистеина.Еще один маркер воспаления.11. Гемоглобин А1С.Этот анализ показывает средний уровень сахара в крови за период 2–3 месяца и используется для диагностики диабета или преддиабетического состояния. Нормальные показатели для человека без диабета составляют 4–6 %. Числа выше могут указывать на диабет.12. Сахар в крови натощак.Тест показывает уровень сахара в крови в день анализа; вот что означают результаты (согласно критериям Американской ассоциации диабета):Норма: 70–99 мгдлПреддиабетическое состояние: 100–125 мгдлДиабет: 126 мгдл или выше13. Холестерин.Важно проверить общий уровень холестерина, а также ЛПВП (хороший холестерин), ЛПНП (плохой холестерин) и триглицериды (вид жиров).14. Давление крови.Регулярно проверяйте свое давление крови. Вот как интерпретировать показатели (систолическое и диастолическое давление), согласно критериям Американской ассоциации сердца:Ниже 120; не выше 80 — оптимально120-139; 80–89 — предгипертония140 (или выше); выше 90 — артериальная гипертензия15. Посчитайте, сколько зависящих от вас факторов риска у вас имеется, и начните работать с ними.1. Курение2. Высокое артериальное давление3. ИМТ, показывающий лишний вес4. Недостаток физической активности5. Высокий уровень сахара в крови натощак6. Высокий показатель холестерина (ЛПНП)7. Злоупотребление алкоголем (несчастные случаи, повреждения, цирроз, заболевания печени, рак, инсульт, болезни сердца)8. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот омега-39. Низкое содержание полиненасыщенных жиров в рационе10. Злоупотребление насыщенными жирами в рационе11. Много соли в питании12. Низкое потребление фруктов и овощей.

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