Врач Мясников: рана от шампура может стать причиной смертоносного столбняка

Врач Александр Мясников предупредил россиян, что, поранившись шампуром, можно заполучить столбняк – инфекцию, которая при тяжелом течении часто ведет к смерти человека.Врач Мясников констатировал, что во время майских пикников нужно внимательно следить за тем, чтобы не пораниться. Рана от шампура может стать причиной смертоносного столбняка, предостерег известный медик.«При нанизывании мяса на шампуры можно пораниться, из-за чего может произойти заражение. Это больно, это неприятно, а самое главное – от столбняка умирают», - обратил внимание Александр Мясников.Столбняк является острым инфекционным заболеванием, которое вызывается бактериями из окружающей среды, проникающими в организм через повреждения на коже и слизистых. Такие бактерии могут находиться в почве, фекалиях, на поверхности ржавых инструментов. Если возбудитель столбняка, попав в организм, получил возможность для размножения, он начинает выделять сильнодействующие токсины, от воздействия которых страдают нервная система, сердце, мышцы. Проявлением инфекции становятся мышечные спазмы, судороги, которые усиливаются и учащаются в зависимости от тяжести заболевания. При тяжелом течении столбняка возникают осложнения, которые обычно заканчиваются смертельным исходом.Мясников заметил, что риск подвергнуться такому тяжелому столбняку из-за случайной ранки особенно высок для взрослых людей, которые в большинстве случаев не вакцинированы от инфекции.Что также следует знать: при существующей вероятности заражения столбняком своевременность лечения имеет очень большое значение.«Если у вас рана от шампура, вместо шашлыка надо ехать в больницу», - заявил Александр Мясников.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки